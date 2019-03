El Festival de Sitges acoge el estreno mundial de 'The Walking Dead'

Una de las novedades más importantes de este año en el Festival de Cine Fantástico de Sitges es la première mundial de la cuarta temporada de 'The Walking Dead'. Tal y como indica el programa del Festival, será el 12 de octubre conincidiendo con la 'Zombie Walk', el día de los muertos vivientes donde los fans se disfrazan y salen a la calle. El día siguiente, el 13 de octubre 'The Walking Dead' se estrena en la cadena estadounidense AMC y el 14 en Fox España. laSexta es la cadena encargada de emitir la exitosa ficción en abierto.



Pero las sorpresas no acaban aquí, ya que los seguidores de la serie 'Juego de Tronos' también están de enhorabuena. Sala también confirmó que en el festival se podrá ver material inédito de la cuarta temporada de la serie basada en los libros de George R.R. Martin.



La serie 'Bates Motel' que narra la juventud de Norman Bates, el asesino de 'Psicosis', también estará presente en Sitges con material nunca visto antes para la delicia de los fans. Recordemos que la primera temporada se estrenó en España en TNT el pasado 17 de septiembre.