Fernando Trueba: "Señor Vasile, la telebasura existe"

Karmentxu Marín, periodista de 'El País', entrevistó este domingo a Paolo Vasile, consejero delegado de Telecinco. Durante la entrevista, distendida y con toques de humor, la periodista preguntó a Vasile "¿Qué es la telebasura?", a lo que éste repondió:



"Algo que no existe. Existe la televisión que la gente ve y la que la gente no ve".



Con esta respuesta, el consejero delegado defendía su línea en la que el público es libre de elegir con su mando a distancia la cadena que quiere ver y

lo que quiere o no ver en televisión.



Una definición con la que se muestra abiertamente en desacuerdo el director de cine Fernando Trueba. El ganador de un Oscar por la película 'Belle Epoque' ha escrito al diario una 'Carta al Director' en referencia a esta entrevista y su contenido, que por su interés reproducimos a continuación:



En 'El País' del domingo, afirma el señor Vasile que "la televisión basura no existe". A continuación, el consejero delegado de Telecinco intenta justificar

su sofisma: "Existe la televisión que la gente ve y la que la gente no ve".



No, señor Vasile, la televisión basura existe. Es muy fácil, y cobarde, echarle la culpa a los ciudadanos. Existe la televisión que se hace, la que Telecinco hace, y la que no hace, la que debería hacer. Y esa televisión no es un reflejo (ni responsabilidad) de quienes la ven, sino de quienes la hacen.