La familia de canales del Grupo Antena 3 cierra el año con un crecimiento de +1,3 puntos

Antena 3 (11,5%) ha sido en 2011, de las grandes cadenas, la televisión que mejor ha mantenido su audiencia en el año y la que más ha crecido en el segundo semestre, más de medio punto (+0,6%). En un contexto televisivo diversificado y marcado por la fragmentación, que ya alcanza el 34,5% del mercado (+4,5 puntos más respecto a 2010), el Grupo Antena 3 ha concluido 2011 con un crecimiento de audiencia de +1,3 puntos, ascenso con el que su familia de canales, integrada por Antena 3, Neox, Nova y Nitro, logra cerrar el año con un 17,1% de cuota.



Así, Neox termina diciembre como la sexta cadena más vista, por segundo mes consecutivo y crece en 2011 +0,5 puntos hasta el 2,7%, dato que la convierte además en la temática líder de las privadas. En el balance anual, Nova (1,5%) consigue consolidar su resultado y Nitro (1,4%) crece 1 punto, siendo la cadena más vista de las últimas temáticas surgidas en la temporada.



En el horario de máximo consumo, el prime time, el Grupo Antena 3 gana +1,2 puntos, hasta el 16,9% de cuota. Al igual que el año pasado y durante el mes de diciembre (25,8%), es el Grupo líder entre el público joven, segmento en el que promedia un 23,8% de cuota. Liderazgo que repite asimismo Antena 3, con una media del 12,7% en este grupo, frente al 12,1% que obtiene Telecinco o el 8,9% que registra La 1.



EL GRUPO CON MÁS ÉXITOS EN 2011

El fenómeno televisivo del año, Tu Cara Me Suena, las apuestas por el entretenimiento con nombre propio, con El Hormiguero 3.0 de Pablo Motos y Otra Movida para la sobremesa de Neox, como máximos exponentes, junto a la oferta de ficción nacional líder de la televisión privada, con El Barco y Gran Hotel, y los concursos revelación, Atrapa un Millón y Ahora Caigo, marcan los triunfos más destacados del Grupo Antena 3 en 2011.



Asimismo, entre los éxitos de 2011 conseguidos por Antena 3 está el crecimiento experimentado en la franja de tarde (16:00-21:00), donde logra sumar 2 puntos de lunes a viernes gracias a sus apuestas de ficción (Bandolera y El secreto de Puente Viejo) y entretenimiento (Ahora Caigo y Atrapa un Millón). El aumento en el horario vespertino de lunes a viernes es aún mayor en el conjunto de canales del Grupo Antena 3, donde suma +4,5 puntos.



NEOX TERMINA EL AÑO COMO SEXTA CADENA

Neox, que termina el año como la sexta cadena más vista, por segundo mes consecutivo, crece en 2011 +0,5 puntos hasta el 2,7%, dato que la convierte además en la temática líder de las privadas. Destaca su posición de referencia entre el público joven, donde promedia un 8,1% anual, con un crecimiento en este segmento de +1,9 puntos.



La mejora de Neox se debe especialmente al crecimiento en la sobremesa (+0,5) y la tarde diaria (+0,8), gracias a la incorporación de su apuesta Otra Movida (3,6%) y a las series de tarde, como por ejemplo The Big Bang Theory (3,2%), Dos Hombres y Medio (3,0%), Padre Made in USA (2,9%) y Los Simpson (3,4%). Siguiendo su tendencia entre el público joven, Otra Movida es líder de este grupo en su franja (12,5%).



Por su parte, Nitro, en su primer año completo de emisión, se confirma como la cadena más vista de las nuevas temáticas surgidas en la temporada 2010/2011 (MTV, Marca, Boing, 13TV, La 10, Divinity, LaSexta2 y LaSexta3) al lograr un 1,4% de media en 2011.



ANTENA 3 NOTICIAS 1, EDICIÓN INFORMATIVA LÍDER DE LAS PRIVADAS

En 2011, Antena 3 Noticias ha vuelto a ser referencia informativa con el liderazgo de la primera edición de Antena 3 Noticias entre la oferta privada, donde lidera tanto de lunes a viernes, como de lunes a domingo y los fines de semana.