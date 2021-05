Eurovisión 2021: La televisión noruega pide disculpas a Blas Cantó por los "insensibles" comentarios sobre su canción

'Adresse Rotterdam', un programa de la televisión pública noruega en el que se han analizado las distintas candidaturas a Eurovisión 2021, ha pedido disculpas a Blas Cantó, representante de España en el concurso, por los desafortunados comentarios que se hicieron sobre el mensaje de su canción.

En el espacio televisivo se burlaron del mensaje de la canción de Blas, diciendo que "España se decidió por Blas Cantó y el público tuvo que elegir entre dos canciones. Esta fue la mejor", comenta inicialmente la presentadora, Marte Stokstad en dicho vídeo.

Una de las invitadas entonces responde: "Quizá eso lo diga todo. Es terrible ser tan negativo con Blas, pero se hace demasiado aburrido", o comentarios sobre el videoclip como "la abuela vuelve y baila con ella, parece un sketch", "hay algo paródico ahí".

"También aquí hay una historia. Perdió a su abuela por culpa del covid. Tal vez sea ella la que venga" dicen entre risas. "Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", concluyen.

Efectivamente en el videoclip el artista baila con el recuerdo de su abuela, quien falleció a causa del covid-19 a finales de 2020 y a quien Blas ha dedicado la canción. Este sábado 22 de mayo podremos ver la actuación del músico en la final de Eurovisión 2021, que se celebrará en Rotterdam.

El cantante murciano, visiblemente afectado tras ver las imágenes y comentarios de este programa, escribió en su cuenta oficial de Twitter: "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre".

Tras la polémica generada, la televisión pública noruega se ha pronunciado al respecto, pidiendo disculpas a Cantó: "'Adresse Rotterdam' es un espacio en el que invitamos a famosos y colaboradores de la televisión pública para que compartan sus opiniones subjetivas sobre las candidaturas de Eurovisión. En la valoración de España, algunos de estos miembros emitieron algunas declaraciones sobre el vídeo que pueden ser interpretadas como insensibles. Esto es desafortunado. Queremos compartir nuestra simpatía por Blas", declaraban en su perfil de Twitter.