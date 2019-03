España ya tiene canción para el Festival de Eurovisión 2018, que se celebra este año en Lisboa. Raúl Gómez ha compuesto "Tu Canción", el tema elegido por los espectadores con el 43% de los votos para que Amaia y Alfred representen a España en Eurovisión 2018 tras ser elegidos por el público al concursar en 'Operación Triunfo 2017'. El dúo no tendrá complicado mejorar el resultado de España en Eurovisión el año pasado, cuando Manel Navarro acabó en última posición.

Raúl Gómez se hizo con el triunfo de la segunda edición de 'El Número Uno'. El cantante conquistó a los espectadores tras presentarse en la primera gala del programa de Antena 3 con una interpretación del tema "Feeling Good" acompañado de su violín.

En la primera edición de este mismo programa de Antena 3 participó Amaia Romero, que cantará junto a Alfred García "Tu Canción". Con sólo 13 años, Romero participó en la edición de 2012 de 'El Número Uno'. Romero consiguió una plaza en el concurso gracias a su interpretación de "Here comes the sun" con el ukelele.

Amaia y Alfred mantienen una relación que ha inspirado a Raúl Gómez al componer este tema, junto a Sylvia Santoro, según reconoció: "Me siento muy identificado con ellos, porque también son músicos que vienen del clásico. Desde que les vi cantar juntos por primera vez, fueron una inspiración. Y como dice la canción: no puedo inventarlo, porque ya es real. Y creo que Amaia y Alfred pueden defender la canción desde un punto real".

El último dúo que ha llevado España a Eurovisión fue en 1975, cuando Sergio y Estíbaliz representaron a nuestro país en el festival que se celebró en Estocolmo con la canción "Tú volverás", firmada por Juan Carlos Calderón, que llegaría al décimo puesto.