Amaia y Alfred desvelaron, en una entrevista con la Agencia EFE, algunos detalles de la puesta en escena de "Tu canción" en Eurovisión 2018. Los cantantes confesaron que a veces se sienten algo sobrepasados: "A veces esa expectación nos da un poco de miedo... o quizás es más respeto por sentirte responsable de toda esa gente. Nos da miedo decepcionarles".

En cuanto a la puesta de escena de su actuación, los chicos aseguraron que "habrá una luz que va a iluminar lo que se tiene que ver, que es lo que sentimos el uno por el otro".

En cuanto al resto de candidaturas, Amaia y Alfred se atrevieron a opinar sobre una de las favoritas, Netta, la representante de Israel que cantará su peculiar tema "Toy": "Me gusta lo que hace al principio, esos sonidos con loops", reconocía Alfred. Por su parte, Amaia afirmaba que, hasta hace muy poco, no sabía de la existencia de apuestas con respecto al Festival: "No nos pone nerviosos, porque puede pasar cualquier cosa. Bueno, eso me han dicho, porque yo no sabía ni que había apuestas".

Entre las cosas pendientes que Amaia y Alfred tienen que hacer antes de su actuación en Lisboa el 12 de mayo se encuentra la grabación de las postales, es decir, los fragmentos de 40 segundos que se emitirán entre actuación y actuación. Los artistas viajan a varias localidades de Portugal para grabarlas y el primero en trasladarse al país vecino fue el representante de Austria, Cesár Sampson.

Alfred y Amaia viajarán en los próximos días a las Azores donde tendrán que desempeñar una actividad o un reto que esté relacionado con el país anfitrión. Por ejemplo, Waylon, el representante de Países Bajos, grabó su postal en Lisboa y en ella tuvo que cocinar los tradicionales Pasteis de Belém.

Amaia y Alfred, representantes de España tendrán que hacer frente el próximo 12 de mayo a 42 países participantes. El dúo llevará a Lisboa "Tu canción" un tema compuesto por el ganador de 'El Número 1' (programa de Antena 3), Raúl Gómez.