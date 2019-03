Estas son las actuaciones más recordadas de España en Eurovisión

El tema "La la la" cantado por Massiel en 1968 ha sido la única vez que España ha ganado un Festival de Eurovisión (al año siguiente, Salomé empató con "Vivo cantando"). Desde entonces, Sergio Dalma estuvo a punto de volver a ganar en 1991; un año antes, Azúcar Moreno vivieron un fallo en directo; o Rosa López representó a España tras ganar 'Operación Triunfo' en 2002. También Rodolfo Chikilicuatre nos ha representado y en los últimos años, grupos como Las Ketchup o El Sueño de Morfeo han acudido a Eurovisión.

Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Edurne y Barei han sido las últimas representantes de España en el Festival de Eurovisión. Manel Navarro representa a nuestro país este sábado con la canción "Do it for your lover". ¿Ganará? De momento, repasamos algunas de las actuaciones más recordadas de España en Eurovisión.

.- Massiel "La la la" (1968)

.- Remedios Amaya "Quién maneja mi barca" (1983)

.- Azúcar Moreno "Bandido" (1990)

.- Sergio Dalma "Bailar pegados" (1991)

.- Mikel Herzog "Qué voy a hacer sin ti" (1998)

.- Lydia Rodríguez "No quiero escuchar" (1999)

.- Serafín Zubiri "Colgado de un sueño" (2000)

.- David Civera "Dile que la quiero" (2001)

.- Rosa López "Europe's living a celebration" (2002)

.- Las Ketchup "Bloody Mary" (2006)

.- Rodolfo Chikilicuatre "Baila El Chiki Chiki" (2008)

.- Pastora Soler "Quédate Conmigo" (2012)

.- El sueño de Morfeo "Contigo Hasta El Final" (2013)

.- Ruth Lorenzo "Dancing in the rain" (2014)

.- Edurne "Amanecer" (2015)

.- Barei "Say Yay!" (2016)