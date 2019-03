"Ha sido una sorpresa muy feliz por la redacción, porque es un premio para ellos", dice Helena Resano, presentadora del mejor informativo para los académicos, laSexta Noticias 14H.



"Estar nominado ya es un premio en sí", reconoce Vicente Vallés, que estaba nominado a mejor presentador de informativos, premio que recogió su compañero Matías Prats. "A los que me han respaldado todo este tiempo durante toda mi carrera tanto de mi cadena actualemte como en mis principios. Y no me olvido de Jesús Hermida, que se lo merece", ha dedicado el premio Matías Prats.



"Recogemos 3 premios, con lo cual estamos encantados de la vida recogiendo de nuevo premios", reconoce Sandra Sabatés, que acudió a la gala donde 'El Intermedio' recibió los premios a mejor programa de entretenimiento, guión y presentador, para El Gran Wyoming.