Los espectadores apoyan a Carmen Lomana y critican los ataques de 'Sálvame'

"Llevo una semana sin ver el programa, lo de Carmen Lomana me parece una auténtica pasada, no serán pandilleros pero sí un grupo de muy malas personas por supuesto. Y Mila que no se haga tanto la chula porque su pasado lo conoce toda España. Que haga el favor de cerrar el pico". Es tan solo una de las muchas quejas que 'Sálvame' ha recibido estos días de sus propios espectadores. El programa, siempre dispuesto a generar polémicas y conflictos de cualquier tipo, no ha dudado en hacer público las opiniones de algunos de sus fieles seguidores.



Aunque a muchos espectadores les pueda parecer todo un gesto de libertad de expresión, no es más que un nuevo capítulo para que sus colaboradores vuelvan a lavar su imagen. "Hoy critico e insulto y mañana pido disculpas", esa parece ser la norma de muchos de los habituales del programa. No obstante, la audiencia no es tonta y cada vez comprende mejor el "funcionamiento" de este programa.



El programa 'Sálvame' lleva varios meses atacando directamente a una compañera de cadena, a Carmen Lomana. De hecho, el programa ha agudizado su "campaña de derribo y desprestigio" tras los comentarios realizados por Lomana en unas supuestas escuchas ilegales. "Nadie va a callarme, yo no tengo miedo", se defendía la ex directora de la casa de 'Las Joyas de la Corona' en el programa 'Enemigos Íntimos'.



"¿Por qué tengo que hablar bien de ellos? Yo en mi casa, con mis amigos, hablo de lo que quiero y desde el 17 de noviembre me están insultando. Me han llamado nazi, mamarracha, lerda, tonta... todo tipo de descalificaciones. ¡Hasta me han matado! Tienen una fijación tremenda conmigo", denunciaba públicamente Lomana la semana pasada.



Carmen Lomana calificó de "vergüenza" la actitud del programa y de los colaboradores de Jorge Javier Vázquez. "Estoy sufriendo por mí y por toda mi familia. 'De estos cerdos salieron estos cochinos', han llegado a decir de mis padres sin conocerlos de nada. Eso no tiene nombre y que eso lo digan en una cadena en la que estoy trabajando...".



Lomana insistió que "jamás en público he hablado mal de alguno de ellos, y si lo he hecho ha sido en mi privacidad, nunca delante de unas cámaras". Por ello, la empresaria y colaboradora televisiva amenazó con denunciar a los culpables de este particular ataque. "Me han llamado estafadora, sinvergüenza golfa... esa serie de ordinarieces, de barbaridades y de descalificaciones tendrán que probarlo delante de un juez".



LAS CRÍTICAS SON DE FIELES ESPECTADORES

"Las llamadas más cabreadas son de gente que no se pierde el programa", avanzó este jueves Jorge Javier Vázquez. "Oyente cabreado no cambia de canal, decía Encarna Sánchez. ¿Sabes de lo que me arrepiento? De en su día haber confiado en ella. Yo descubrí a una mujer simpática, pero a fuerza de ir pasando el tiempo he descubierto [su otra cara]. Me he llevado una decepción, probablemente ella se la haya llevado conmigo".



La actitud de Belén Esteban también ha sido reprobada por la audiencia del programa. "Tanto alardea de la cultura de la vida... ni la vida ni el pueblo están reñidos con la educación, el buen uso del vocabulario, la falta de gestos ordinarios y los desprecios a los telespectadores cuando expresamos una opinión. Cuando no está [Belén] el programa se escucha mejor" (...) "Es un poco grosera, hiriente… Se le ha subido un poco el éxito a la cabeza. Debería ser un poco más humilde. A veces apago la tele", criticaba otro de sus espectadores.



PARECEN PANDILLEROS

Queda claro que buena parte de los espectadores, tanto fieles como esporádicos, critica el grado de ensañamiento que a veces llevan a cabo los tertulianos de 'Sálvame'. "Esto no se puede permitir", reconocía Lomana en su intervención. "'Sálvame' parece la Gestapo. No se puede insultar sin piedad. Sin embargo, a ellos no se les puede ni tocar. Parecen pandilleros, una panda de barrio atacando a la gente", aseguró .



Según Lomana, "se me ha sometido a un linchamiento injusto. Yo no insulto, ni digo esas palabrotas y burradas". La colaboradora dijo conocer muy bien la cadena para la que trabajaba pero también quiso matizar que ella en ningún momento había firmado nada para dejarse atacar. "Cuando yo firmé el contrato con Telecinco no ponía en ninguna parte que estaba dentro dejarme insultar, eso no lo he firmado jamás".