Entrevista con Julian Fellowes, el alma de Downton Abbey

De Downton Abbey han hablado, y siempre para bien, los críticos de televisión extranjeros y también tiene a sus pies a la blogosfera española. Hemos leído palabras de admiración por parte de los actores protagonistas (Maggie Smith, Jim Carter, Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern) sobre el guión

de la serie, que en Reino Unido batió récords de audiencia y en España. Antena 3 estrenó Downton Abbey con una [[LINK:INTERNO|||20110316-NEW-00010-false|||gran acogida]] del público (más de de 3,2 millones de espectadores y un 17,1% de share, líder absoluto de la noche de su estreno). Pero el alma máter de la serie, Julian Fellowes, no se había pronunciado. Hasta ahora.



Fellowes, ganador de un Oscar por el guión de 'Gosford Park', ha concedido una entrevista al periódico 'ADN'. En ella, el creador de Downton Abbey confiesa cuáles son sus inspiraciones y las razones de por qué eligió esa época. También confiesa por qué actor siente debilidad y adelanta algo de la segunda temporada, que se encuentra en pleno rodaje.



¿Cuál es la fórmula?

La mayoría de dramas de época son adaptaciones literarias. Downton tiene algo de 'El ala Oeste de la Casa Blanca'. En realidad, la serie es hija de 'Gosford Park'.



¿Por qué esta época? ¿Por qué antesde la Primera Guerra Mundial?

Este mundo murió con la Segunda Guerra Mundial. Queríamos retroceder, tener al menos 25 años antes del final. Es un estilo de vida que me inspira: tener gente de procedencias tan distintas viviendo, no ya en un mismo pueblo, sino bajo el mismo techo.



...donde se nace y se muere en la misma clase social.

Esa es una percepción moderna. Ahora tampoco hay tanta movilidad social como la gente quiere creer. Lo que más determina tu vida es tu nacimiento. A finales del siglo XIX hubo mucha movilidad, había grandes oportunidades. Veremos algo de eso en la segunda temporada.



Cuente, cuente.

Hay un nuevo personaje, un magnate de la prensa que no viene de ninguna parte, cosa que, por supuesto,incomoda a Violet, la Condesa Viuda de Grantham.



Hablando de ella. ¿Es su preferida? Le da las mejores frases.

Uno puede escribir frases divertidas, pero necesita que el actor las diga bien y aquí el mérito es de Maggie Smith. Escribí el personaje pensando en ella –si al final no lo hubiera interpretado, mentiríasobre esto, claro–. Pero sí, es de mis preferidas. También me gusta Mary, la doncella y Bates, el mayordomo. Y, por supuesto, Lord Grantham.



El suyo es quizá el personaje que más cueste de entender a los espectadores de ahora. Él está de paso.Es la casa y el linaje lo que permanece y tiene que cedérselo a un primo que ni conoce.

Desde hace unos años, parecía que si uno creaba un personaje aristócrata en una ficción, teníaque ser loco, malvado o imbécil. Me gusta que no sea así. La inteligencia y la bondad están repartidaspor todas las clases sociales. Pero sí se entiende. Por eso era tan importante rodar en la casa adecuada. Tenía que imponer. El que construyó esa mansión, Highclere Castle en la realidad, no tenía dudas sobre su lugar en el mundo. Cuando la ves, y ves esas tierras, entiendes que se tengan que hacer sacrificios para mantenerla.