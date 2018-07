Ell@s también fracasaron en Telecinco

Fueron grandes en su día. Disfrutaron del éxito y del reconocimiento, pero un buen día su suerte cambió. Muy pocos presentadores pueden presumir de una trayectoria intachable, independientemente de la cadena para la que trabajen. La lista en Telecinco no es corta, aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario.



Carmen Alcayde fue, sin duda, uno de los rostros más populares de la cadena entre 2003 y 2008. Disfrutó del éxito mientras el extinto y polémico 'Aquí Hay Tomate' permaneció en pantalla. Telecinco creyó haber encontrado a la presentadora perfecta, sin embargo, desde entonces la valenciana solo ha acumulado fracasos. En los últimos años ha quedado "relegada" a colaboradora de espacios de debate. 'Las Gafas de Angelino', '¡Guaypaut!', 'Guiness World Records' y 'Fresa Ácida' han sido sus suspensos más sonados. Imposible olvidar sus interpretaciones en 'Escenas de Matrimonio 2', otro de los tropiezos de la cadena de Fuencarral.



María Teresa Campos presenta actualmente '¡Qué tiempo tan feliz!' en la tarde del sábado y el domingo. La cadena dice estar satisfecha con los resultados de audiencia, pero lo cierto es que se mantiene por debajo de la media. Se aleja de los ridículos datos de 'Cine en Familia', pero no logra superar a las ofertas cinematográficas de TVE y Antena 3. No todo en Telecinco funciona, aunque el resultado global sea positivo.



RISTO MEJIDE SE DESINFLÓ CON 'G-20'

Risto Mejide debutó en televisión en un programa de Antena 3, 'El Invento del Siglo', aunque logró la fama como polémico miembro del jurado de 'Operación Triunfo'. De hecho, en las últimas ediciones las mayores audiencias del programa se registraron precisamente durante sus intervenciones. La cadena quiso aprovechar el tirón y le ofreció su propio espacio: 'G-20'. Producido por La Fábrica ('Sálvame', 'La Caja', 'Resistiré'...), este ranking show tuvo un arranque prometedor (21,9%), sin embargo, rápidamente se desinfló y fue retirado de parrilla con audiencias cercanas al 10%.



Marisa Porcel y Pepe Ruiz fueron repescados por Telecinco después de que Antena 3 decidiera dejarlos "libre". La cadena intentó relanzar 'Escenas de Matrimonio' para reflotar su maltrecho access, sin embargo, el resultado fue todo un fracaso. Segundas partes nunca fueron buenas... dicen. A pesar de su innegable éxito en un primer momento, la pareja de actores se despidió de Telecinco por la puerta de atrás. Al menos, Porcel y Ruiz lograron retomar la relación profesional con el productor José Luis Moreno.



JAVIER SARDÁ: NO TODO FUE 'CRÓNICAS'

Javier Sardá parece que arrancará la nueva temporada en una nueva cadena. Un cambio que seguramente le servirá para que los espectadores olviden sus últimos fracasos. Telecinco fichó al periodista de Antena 3 ('Todos Somos Humanos') en 1997. El catalán arrasó al frente de 'Moros y Cristianos' y, sobre todo, 'Crónicas Marcianas', sin embargo, en su curriculum encontramos también uno de los mayores fiascos de Telecinco: 'La Tribu'. El programa que intentó resucitar el espíritu de 'Crónicas' fue cancelado tras seis únicas emisiones y con una reubicación de por medio. En 2010 lanzó el programa de reportajes 'Infiltrados' sin que la cadena hiciera una apuesta firme por el formato. Acabó emitiéndose a última hora del late night, sin hora ni día fijo.



Tras su paso por Antena 3 ('Abierto al anochecer'), Telecinco fichó a Jordi González. Desde entonces el presentador no ha parado de conducir espacios de toda índole en la cadena de Mediaset España. Actualmente presenta 'La Noria' con una audiencia aceptable, aunque también en su curriculum hay algunos formatos que el propio presentador ha intentado olvidar. 'La Casa de tu Vida III', 'Esta cocina es un infierno', 'Engaño' o 'Díselo a Jordi' son sus fracasos más sonados.



Sandra Barneda presentó a primeros de 2009 uno de los mayores fracasos de Telecinco: 'La 7ª silla'. El programa de debate de Boomerang fue fulminado de la parrilla tras una única emisión. El programa se convirtió, sin duda, en el peor estreno de la temporada tras quedarse con un paupérrimo 7,1% (810.000). Actualmente conduce el court show 'De Buena Ley' y colabora semanalmente en 'La Noria'.



Emma García presenta el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa', un espacio con envoltura de dating show que logra mantenerse diariamente en la media de la cadena. Otros que no gozaron del beneplácito de la audiencia fueron el spin-off 'Mujeres y Hombres Oro' y 'La Noche de los Sueños'. La cadena intentó resucitar el mítico 'Sorpresa, Sorpresa', aunque el resultado tanto de crítica como de audiencia fue nefasto. En comparación con ediciones anteriores, tampoco el debate de 'Supervivientes: Perdidos en Nicaragua' logró despertar un gran interés entre los espectadores.



Tal y como señalábamos al comienzo, prácticamente ningún profesional con una larga trayectoria en televisión puede presumir de un curriculum repleto de éxitos. La televisión se mueve por etapas y por etapas se viven también los éxitos y los fracasos. Las cadenas son las responsables de las cancelaciones de los programas, aunque previamente la última palabra siempre la han tenido los propios espectadores.