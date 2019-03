Brays Efe, que encarna a una representante de artistas anclada en los años noventa en 'Paquita Salas', fue el encargado de presentar la comedia que protagoniza en un festival que conoce bien, ya que el año pasado vino a presentar la película 'Cómo sobrevivir a una despedida'.

El actor se mostró muy contento y orgulloso de la buena acogida que 'Paquita Salas' ha tenido en las redes sociales. "Paquita Salas lleva un mes online y para mí el recibimiento ha sido totalmente inesperado. Ha gustado muchísimo y la prensa ha dicho muchísimas cosas", ha comentado Efe.

"Me gusta mucho cuando alguien piensa durante bastante rato que de verdad soy una mujer. Eso me hace mucha ilusión. También cuando la gente destaca más la emoción que la risa. Al final, el espectador casi prefiere haber llorado con Paquita que haberse reído, y eso me encanta", ha confesado el actor.

"Las redes se volvieron locas pidieron un hueco para Paquita en televisión y finalmente, debido a la demanda popular, el lunes 22 tiene un hueco en Neox", explicó el actor. La cadena temática Neox emite esta noche el primer capítulo de la serie, titulado 'Casada con esto', que ya está disponible en Flooxer.

Los nuevos capítulos, en septiembre en Flooxer

"He recibido muchos mensajes y estoy encantado. La gente quiere más, quiere ver los cuatro capítulos que quedan por aparecer pero todavía va a haber que esperar hasta septiembre", sentenció el actor.

"Donde estoy ahora mismo tiene algo de premonitorio, porque en el capítulo dos Maui y yo vamos a estar bastante tiempo sentados en unas butacas parecidas a estas" ha adelantado Efe.

Éxito en las redes sociales

"Paquita está dando muchísima guerra en muchos sitios pero también en sus propias redes sociales. Especialmente en su Twitter, @PaquitaSalas, donde podéis usar el hastag #AskPaquita para preguntarle cosas y ella misma os contesta", ha contado el actor.