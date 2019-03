¿Egg of Eggs? La estrella norteamericana Ellen DeGeneres le manda un divertido mensaje a Silvia Abril antes del estreno de 'Juego de Juegos'

Ellen DeGeneres ha presentado y producido en Estados Unidos 'Game of Games', el formato que ahora llega a Antena 3 con Silvia Abril como conductora del concurso.

La estrella norteamericana está deseando ver el estreno de Silvia este viernes en 'Juego de Juegos', y así lo ha hecho saber respondiendo a este tuit de Antena 3.

DeGeneres contestaba divertida a este vídeo del programa diciendo: "¡Qué bueno! ¡Bonita! ¡Casa Dragones! (No sé mucho español, ¿pero por qué le han cambiado el nombre a 'Huevo de Huevos'? @silviabril #JuegoDeJuegos".

La presentadora hacía referencia en su tuit a que a ella 'Juego de Juegos' le suena muy parecido a 'Huevo de Huevos' ('Egg of Eggs'). Este viernes no te puedes perder el primer programa de 'Juego de Juegos', ¡Ellen DeGeneres no lo va a hacer!

Horas más tarde, la presentadora americana volvía a desear suerte a Silvia Abril: "#GameofGames llega a España! El estreno es esta noche a las 22:30 en el canal Antena 3!! Buena Suerte, @silviaabril! #JuegodeJuegos"

Este viernes Silvia Abril ha acudido al plató de 'Espejo Público' y ha afirmado estar emocionada por lo ocurrido, puedes ver su reacción al tuit de la celebrity norteamericana en el vídeo que encuentras al comienzo de esta noticia.

