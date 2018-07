Cuatro reprograma las franjas de sus nuevos estrenos

Mediaset España ha decidido acometer los primeros cambios en la franja vespertina de Cuatro. Los malos resultados que la cadena viene arrastrando desde hace más de un año reflejan una situación insostenible. El Grupo tenía previsto sustituir los espacios actuales en el arranque de temporada, sin embargo, las propuestas presentadas no terminaron de convencer a los directivos. Así las cosas, algunos espacios de tarde han llegado a tocar fondo con audiencias que no han superado el 1,5% de media.



A partir de la próxima semana, los espectadores de Cuatro tendrán ocasión de ver algunas de las nuevas apuestas del canal. Este mismo viernes, la cadena retirará de parrilla el concurso '¡Allá tú!', aunque al parecer Mediaset no descarta recuperarlo más adelante. Su hueco desde el lunes, día 7, será cubierto por 'Salta a la vista', la adaptación española del formato británico 'Odd One In'.



'SALTA A LA VISTA' NO CONVENCE PARA EL ACCESS

'Salta a la vista' se presentaba como una de las grandes apuestas de la cadena en el inicio de temporada, sin embargo, el resultado final no ha terminado de convencer totalmente a los jefes de Mediaset. Así las cosas, la productora se ha visto obligada a presentar varios pilotos, lo que ha provocado que su estreno se haya retrasado más de lo previsto. Tras visionar los primeros programas, la cadena ha dado marcha atrás y ha decidido destinar 'Salta a la vista' a la franja de tarde.



Mediaset España tenía grandes esperanzas depositadas en este formato. De hecho, decidió colocar a Roberto Vilar, su gran fichaje del año, como conductor del mismo. La cadena pretendía lanzarlo en el access prime time, como sustituto y ahora rival de El Hormiguero (Antena 3), sin embargo, parece que el concurso no tiene toda la fuerza que debiera tener para emitirse en esta complicada franja.



LA PRODUCTORA ADAPTA 'EL COMECOCOS'

Mediaset España ha dado también marcha atrás con otro de los formatos destinados a Cuatro. Tintachina TV, la productora filial de La Fábrica de la Tele, presentó hace casi dos semanas el piloto de 'El comecocos', un singular concurso que pretende encontrar a los mejores oradores de España. El formato estaba concebido como un espacio semanal, grabado, con miras de emitirse en prime time, sin embargo, la cadena ha decidido –tras ver el piloto- programarlo diariamente en la franja de tarde. Esta decisión, que ha pillado de improviso a sus productores, ha llevado a la productora a adaptar el formato.



Cada edición de 'El comecocos' contará con seis concursantes, un jurado de dos miembros y 700 personas de público. Tintachina TV ha creado un espectacular plató con una estructura vertical de 12 niveles de altura. Pero lo que antes se presentaba como gran novedad, se ha convertido ahora en un gran hándicap para la productora, ya que se encuentra con la complicada tarea de llenar a diario el plató. No obstante, el equipo tiene previsto grabar varias entregas en un mismo día para así aprovechar el mismo público.



El programa tratará de encontrar a personas con capacidad de seducción, persuasión y convicción. Cada edición comenzará con seis participantes, pero sólo cinco llegarán al final y podrán volver al día siguiente junto a un nuevo candidato.



'FRIKILIKS', UN FORMATO CON FECHA DE CADUCIDAD

Sin rueda de prensa previa, el pasado 24 de octubre Cuatro estrenó 'Frikiliks', un nuevo espacio de humor, protagonizado por David Fernández y Ana Morgade, que muestra los vídeos más curiosos de la televisión y de Internet, así como divertidos montajes que sacan de contexto situaciones protagonizadas por conocidos personajes. Se trata de una pobre adaptación del exitoso 'APM' de TV3.



El programa arrancó sus emisiones con un escueto 3,7% (774.000), no obstante, su media ha llegado incluso a ser todavía peor. Tras 4 únicas emisiones, el programa se despidió el pasado jueves del access de la cadena, sin embargo, esta decisión ya estaba tomada antes incluso de su estreno. 'Frikiliks' es otro de los "experimentos" de Mediaset como 'Piratas' o 'Parejología 3x2'. Su hueco será cubierto por 'Las noticias de las 2', un nuevo espacio de El Terrat que presentarán Silvia Abril y Ana Morgade. El Grupo de Fuencarral ha quedado bastante satisfecho con el piloto que ya habían presentado.



Por el momento, no hay fecha oficial para su estreno, aunque todo hace indicar que arrancará el próximo martes, 8 de noviembre, justo el día después del debate entre los candidatos al gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy.