Cristina Pedroche y Alberto Chicote darán las Campanadas en Antena 3 y Cristina Pardo y Dani Mateo recibirán 2022 en laSexta

Antena 3 logra nuevo récord en las Campanadas y es la cadena privada líder de Nochevieja y Año Nuevo

Las Campanadas en Antena 3

La noche de Fin de Año se viste de largo en Antena 3 para despedir 2021 y dar la bienvenida al nuevo año. Tras haber conseguido las Campanadas más vistas de la historia entre las cadenas privadas, estas Navidades Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a vestir sus mejores galas y a juntarse con los espectadores en los últimos minutos del año para recibir al 2022, en directo y desde la Puerta del Sol.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche vuelven a ser los presentadores de las Campanadas en la cadena de Atresmedia. Una cita que para Cristina Pedroche: “es un sueño”. “Cuando empecé en 2014 nunca me imaginé poder presentar el programa más especial del año durante tanto tiempo. Cada año tengo más ilusión aunque también me pongo más presión a mí misma por intentar mejorarme. Sé que puede estar mal que yo lo diga pero la que tengo preparada este año es…Brutal.

Llevo meses trabajando en este ‘vestido’ y solo espero que la gente lo disfrute conmigo. Este año creo que tocaremos el corazón el de mucha gente”. Además, Cristina reconoce que es una suerte contar un año más con Alberto Chicote como compañero, “tan generoso y que pone las cosas tan fáciles”.

Para Alberto Chicote dar las campanadas en Antena 3 es “principalmente, un premio, un privilegio y la oportunidad de vivir de nuevo un momento único televisivo que compartimos con millones de espectadores con los que compartimos este espacio que es la salida y la entrada del año mientras estamos pendientes del reloj de la puerta del sol de Madrid. Vivo muy intensamente esos días, desde los días previos al propio día de las campanadas”. “Cristina y yo llevamos ya 5 años compartiendo Campanadas y este año será ya el sexto. Nos hemos compenetrado mucho y nos hemos convertido en una pareja de campanadas ya clásicas. El público cada vez confía más en nosotros y las retransmisiones cada año son más fluidas y más divertidas”, asegura Chicote.

Las Campanadas más vistas en la historia de las privadas

Antena 3 ha convertido esta cita en un evento televisivo que crece año tras año hasta el punto que ¡Feliz 2021, el especial del año pasado presentado por Alberto Chicote y Cristina Pedroche fue la opción líder entre las cadenas privadas. Logró un nuevo récord para las campanadas de Antena 3 al convertirse en las más vistas de la historia en una cadena privada. Con un gran 26,6% y cerca de 12 millones de personas conectaron en algún momento con el especial de fin de año.

El minuto exacto de tomarse las uvas en Antena 3 reunió a 6,1 millones de espectadores y un 27,5% de cuota, récord histórico para el canal. Además, Pedroche y Chicote sumaron cerca de 800.000 espectadores más respecto al año anterior. En Target Comercial anotaron un 27,3% y fueron líderes absolutas entre los menores de 13 años y en los públicos de 35 a 44 año y en País Vasco (29%), Valencia (28,5%), Aragón (32,3%) y Murcia (35,5%).

Con esta cita, Atresmedia repite un año más como el único grupo de comunicación con una doble apuesta en la noche de Fin de Año, en Antena 3 y en laSexta. Además, en 2020 fue la oferta privada más vista en la noche de las Campanadas.

Las Campanadas en laSexta

Cristina Pardo y Dani Mateo se pondrán al frente de las Campanadas de laSexta para despedir 2021 y dar la bienvenida a 2022. La presentadora de ‘Mas vale tarde’ repite, por quinto año consecutivo, como conductora del último programa del año y Dani Mateo, conductor de ‘Zapeando’ y colaborador de ‘El Intermedio’, debutará en esta cita tan espacial con la audiencia en las campanadas más divertidas de la televisión. Una oferta diferente, donde la pareja aportará humor y emoción al cambio de año desde la tradicional Puerta del Sol. Además, Dani Mateo dejará en manos de los espectadores de laSexta el vestuario que llevará en este día tan especial. El público tendrá que elegir entre un atuendo con esmoquin como un peculiar ‘Agente 0,07’, un disfraz de conejito como ‘Bugs Dany’, o un atuendo festivo como los que llevaba Elton John en sus inicios a lo ‘Eltonton John’.

Para Cristina Pardo, que ya es una veterana en la tarea de despedir el año y que cada día conduce ‘Más vale tarde’, presentar las Campanadas “supone una muestra de confianza de la cadena, repetida ya, que agradezco enormemente. Y afronto la experiencia con el deseo de que no sea la última vez. Quiero poder dar las campanadas del fin del coronavirus, las campanadas de la vieja normalidad” y asegura que compartir esta experiencia con Dani Mateo le va a permitir “revivir lo que se siente al dar las campanadas por primera vez. Dani tiene algo que yo no y que me encanta: una falta total y absoluta del sentido del ridículo. La única posibilidad es pasarlo bien”.

Para Dani Mateo, presentador de ‘Zapeando’, dar las campanadas por primera vez “es algo muy especial para los que tenemos 40. Yo recuerdo cuando todos veíamos las mismas, al mismo tiempo, con toda la familia… Y ahora soy yo el que estará en la pantalla. La presión es excesiva. Nunca me he sentido tan cerca de Marisa Naranjo. No descarto equivocarme, no oír los cuartos y acabar brindando y pidiendo perdón a la vez.

No ofrezco fiabilidad, ofrezco espectáculo” Y asegura que “Cristina es una compañera maravillosa para este tipo de eventos porque sabe estar siempre natural, simpática y tranquila. Es una enorme profesional y transmite mucha seguridad. Yo me pegaré a ella como un koala y cuando ella se ría, yo reiré y cuando se ponga seria, yo lo mismo”.

Históricamente, laSexta ha acompañado a los espectadores en esta noche tan especial desde su nacimiento en 2006 ofreciendo una programación especial. El año pasado logró las Campanadas más vistas de la cadena desde 2017. Más de 4,5 millones de personas pasaron en algún momento por ‘Directo a 2021’.