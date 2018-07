Concha García Campoy volverá en enero a Telecinco

En una entrevista que ha concedido Concha García Campoy a la revista 'Hola', ha adelantado que durante estos días ha ido a una revisión médica y que "todo ha ido muy bien, afortunadamente". "Poco a poco todo va a adelante", ha insistido.



Ya recuperada, la también portavoz de la Academia de la Televisión, a cuya revista ha realizado varias declaraciones tras conocerse su enfermedad, ha avanzado también que el mes que viene "comenzaré a preparar cosas con Telecinco". "No hay ningún plan cerrado, pero mi idea es incorporarme en enero", ha aclarado.



Y es que Concha García Campoy no cree que pueda estar frente de las cámaras antes de principios de 2013, fecha en la que se cumplirá precisamente un año desde que anunciara su enfermedad, porque "antes quiero estar bien del todo y físicamente más fuerte".



Del mismo modo, la veterana periodista ha detallado a la citada publicación que se trata de un "proyecto informativo, que es lo que me gusta", aunque también ha advertido que "no está definido aún".



García Campoy reveló el día 10 de enero en Twitter que padecía leucemia después de que la cadena de Mediaset España anunciara un día antes que estará de baja "unos meses" tras ser hospitalizada durante las vacaciones navideñas.



"¡Tanto cariño me va a curar! Muchísimas gracias a todos. Tengo leucemia pero también ánimo de lucha, buenos médicos y muchísimo afecto", confirmó la conocida comunicadora en su cuenta personal.



Desde entonces, Campoy ha ido informando a sus seguidores de su estado de salud y de ánimo en la red de 'microblogging' agradeciendo, entre otros 'tuits', que "con vuestro apoyo me estoy recuperando", y celebrando, como hizo el pasado mes de junio, el "éxito" de su autotrasplante de médula.