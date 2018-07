Concha García Campoy: "Espero estar pronto con vosotros"

Concha García Campoy anunció hace menos de un mes que padece leucemia a través de su cuenta de Twitter y el apoyo de profesionales y seguidores no se hizo esperar. Desde entonces hasta este viener no había actualiza su cuenta. "Espero estar pronto con vosotros", ha escrito.



"Iré pasando por aquí en la medida que pueda, la energía positiva que me dais es un auténtico alimento. Os abrazaría a todos. Hasta pronto". Estas fueron las últimas palabras de la periodista en la conocida red social tras revelar que sufre esa grave enfermedad.



Y dicho y hecho. Concha García Campoy, que continúa de baja tras ser hospitalizada en Navidad, se ha enganchado de nuevo a Twitter, aunque, eso sí, ha recordado que no ha dejado de seguir en ningún momento las muestras de cariño de compañeros de profesión y ciudadanos anónimos.



Incluso la veterana comunicadora ha llegado a pedir perdón por no haber escrito hasta ahora: "Disculpad mis ausencias pero necesito intimidad, aunque quiero decir que las compensaciones emocionales son muchas, todo ha sido superlativo".



"Os sigo y espero estar pronto con vosotros. Os abrazo uno a uno", ha twitteado la presentadora, que ha vuelto a hablar sin tapujos de "leucemia" al tiempo que, no obstante, ha tranquilizado a sus seguidores: "España está a muy buen nivel médico".



La periodista se ha querido acordar así de su "familia, amigos, amigos desconocidos, compañeros, jefes... Emocionante. Hay compensación y eso da mucha fuerza". "Ese #fuerzaconcha ha sido curativo e inicio un segundo ciclo optimista y cargada de vuestra energía", ha publicado emocionada.



La presentadora del Matinal de Telecinco reveló el pasado 10 de enero que padecía leucemia después de que la cadena de Mediaset anunciara el día anterior que estaría de baja "unos meses" tras ser hospitalizada durante las vacaciones de Navidad.



La también portavoz de la Academia de la Televisión publicó entonces en Twitter: "¡Tanto cariño me va a curar! Muchísimas gracias a todos. Tengo leucemia pero también ánimo de lucha, buenos médicos y muchísimo afecto".



García Campoy, que se incorporó a la plantilla de Telecinco en enero de 2011, recibió entonces un gran apoyo, a través también de la misma red social, de compañeros de cadena y otros conocidos rostros del mundo de la televisión.