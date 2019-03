Cebrián: "No cerramos el canal, lo vendimos"

Juan Luis Cebrián se ha pronunciado después de que Prisa esté en boca de todos los medios y profesionales de la comunicación. El grupo empresarial comunicó hace unos días un recorte de plantilla del 18% (más de 2.000 trabajadores). Desde finales del mes de diciembre, el canal GH 24H ocupa el espacio de emisión de CNN+, la cadena de referencia en noticias 24 horas de nuestro país. Pero no ha sido hasta ahora cuando Cebrián se ha pronunciado al respecto. El consejero delegado de Prisa ha realizado una serie de declaraciones al respecto en la revista "Periodistas", que edita la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España).



SOBRE EL CIERRE DE CNN+

Sin duda, lo que Cebrián piense sobre el cierre del canal CNN+ tiene un gran interés. El consejero delegado de Prisa comenta que pudieron alquilar el espacio de emisión, pero no resultaba rentable, entre otras razones por el repetidor de pago en la TDT. "En el entorno operativo de Cuatro, las pérdidas de CNN+ eran asumibles; sin embargo, los cinco millones de euros que requería Telecinco por alquilarnos el repetidor, no", responde sobre la cesión del canal a Telecinco (que finalmente optó por emitir 24 horas del reality, de forma provisional).



Respecto a las pérdidas del canal informativo, Cebrián apunta a la falta de audiencia para que CNN+ fuera rentable en esta nueva situación audiovisual del país. "El problema no es si ganas o pierdes dinero, sino qué futuro tienes. En un proyecto de este tipo, no puedes permitirte datos marginales. Producir CNN+ para que solo lo vea el 0,5% de la audiencia es una pérdida. (...) Si hay alguien que lamenta el cierre de CNN+, ese soy yo. El canal fue un proyecto personal".



¿Será suficiente para saldar la deuda de Prisa o se verán obligados a desprenderse de otros activos? "No lo tenemos previsto. Cerramos las librerías (Crisol) porque dejaron de ser rentables y CNN+ no lo cerramos, lo vendimos. Al contrario, estamos alcanzando nuevos acuerdos".



RECORTES DE PLANTILLA

El cierre de un medio de comunicación trae consigo despidos masivos de profesionales que llevan en los medios muchos años, como ha sido el caso de Iñaki Gabilondo, Antonio San José o José María Calleja, por citar algunos nombres conocidos. Los menos, en una reestructuración en la que los más perjudicados son los periodistas "sin nombre". Respecto a la plantilla, Cebrián responde: "Prisa ya no es responsable de las decisiones que tome Telecinco. Con todo, el Grupo pretende poner en marcha un nuevo canal informativo, global y de costes operativos inferiores, emitido a través de cable en América Latina y en España".



A la pregunta sobre el futuro de Prisa, Cebrián responde: "Hemos adquirido el 12% del canal de televisión VME, en Estados Unidos, y pretendemos entrar en el mercado de la radio. Aprovechar nuestro potencial de marca global en la primera economía del mundo".