'Tu cara me suena', 'Vis a Vis' y Carlos Alsina protagonizan la entrega de los Ondas

'Tu cara me suena', 'Vis a Vis' y Carlos Alsina han sido tres de los protagonistas de la tradicional recepción que ofrece Radio Barcelona a los galardonados con los Premios Ondas, que se entregarán esta noche en una gala en la capital catalana presentada por Pepa Bueno y Jaime Cantizano.



Como es habitual por estas fechas, el Palacete Albéniz de Barcelona se ha convertido este mediodía en la antesala de la entrega de los premios radiofónicos, y donde, por primera vez, la alcaldesa Ada Colau, hoy de riguroso negro, ha ejercido de anfitriona.



Antes de la gala celbrada anoche en el Auditorio Fórum del CCIB, los protagonistas de esta edición han subido hasta la montaña de Montjuïc: desde un abrigado Raphael, bufanda clara al cuello, a un sobrenatural Iker Jiménez, sin olvidar a un paciente Carlos Alsina, con la sonrisa congelada ante el latiguillo que ha oído sin cesar -"¿Y la europea?"-, en referencia a las palabras que pronunció el presidente Mariano Rajoy en su programa de Onda Cero, Más de Uno.



Manuel Fuentes, presentador de 'Tu cara me suena', y parte del equipo del programa de Antena 3, junto a Carmen Ferreiro, directora de Programas de Atresmedia, han recogido su caballo alado al mejor programa de entretenimiento en la gala presentada por Jaime Cantizano y Pepa Bueno. "Nunca imaginábamos que iba a ser el formato más exportado. Nos hace pensar que la creatividad española es fuerte y tiene futuro", declaró Ferreiro al recibir el premio.



El premio al mejor intérprete femenino fue para el elenco de la serie de Antena 3, 'Vis a Vis'. "Es muy bonito, porque este premio es colectivo, porque representa lo que es una serie", dijo Maggie Civantos al subir al escenario.



Ana Blanco, presentadora del Telediario de TVE, ha sido reconocida también por el jurado de los Ondas: "Este premio me hace una ilusión especial". José Mota, mejor intérprete de ficción masculino nacional, acudió a la ceremonia de entrega a recoger su premio.



El actor Nacho Fresneda, junto al director Pablo Olivares y la actriz Aura Garrido, fueron los representantes de 'El Ministerio del Tiempo' en la ceremonia de entrega. "No nos olvidamos de los ministéricos, de los que nos apoyan en la redes sociales y nos han posicionado aquí", dijeron en el escenario.



El periodista Javier Ruiz recogió el premio de 'Las mañanas de Cuatro', con palabras de recuerdo para todo el equipo que lo hace posible, así como para la fallecida Concha García Campoy.

También se han encontrado en la misma tesitura los artífices de 'A vivir que son dos días', mejor programa de radio hablada, o el locutor César Lumbreras, premio a la trayectoria.