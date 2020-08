"Después de 10 años": El impactante cambio de look de Adriana Ugarte ('El tiempo entre costuras') con el que luce espectacular

Adriana Ugarte nos robó el corazón a todos hace años tras encarnar a la perfección a Sira Quiroga, la protagonista de la serie de Antena 3, 'El tiempo entre costuras', basada en la novela homónima de María Dueñas.

Uno de los rasgos más destacados de su personaje era su pasión por la moda y su estilo tan refinado. Por lo que Adriana aparecía espectacular en pantalla con esos inolvidables looks que creaba.

Desde entonces, Ugarte se ha convertido en uno de los rostros más bellos y famosos de nuestro país y ahora la actriz ha querido renovar su imagen en medio del verano tal y como hemos podido ver a través de una foto que ha subido a su cuenta de Instagram.

"New project, new look,después de 10 años ya tocaba (!!!)", escribe la intérprete donde la vemos con el pelo más corto que habitualmente estrenando una media melena muy favorecedora que ha entusiasmado a todos sus fans quienes no han parado de decirlo lo guapa que está con su nuevo pelo.

