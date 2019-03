Las cadenas se vuelcan en la Navidad

Durante estas navidades las cadenas se han preocupado de que no falte una amplia oferta televisiva para todos los públicos. Desde maratones de 'Bob Esponja' hasta películas de estreno, como 'Wall·E', pasando por los programas que ya son toda una tradición en la Nochebuena, como el de Raphael en La 1.



ANTENA 3 ESTRENA 'WALL·E' Y 'HIGH SCHOOL MUSICAL 3'



Antena 3 ya tiene todo preparado para despedir 2010 y dar la bienvenida a 2011 con la mejor filmografía de la Factoría Disney de estreno.



Los éxitos 'High School Musical 3' o 'Wall-E' se verán por primera vez en televisión en las pantallas de la cadena durante estas fechas. Esta apuesta por el cine de estreno incluye otros títulos como 'Transporter 3', 'Indiana Jones IV: La calavera de cristal', 'Fuera de carta', 'La brújula dorada' o 'Jumper'.



LA 1 CELEBRA LA NAVIDAD CON LOS ALCÁNTARA



La 1 de Televisión Española se engalana esta Nochebuena con una programación pensada para toda la familia en la que los Alcántara y Raphael serán protagonistas. Antonio Alcántara (interpretado or Imanol Arias) hará todo lo que esté en su mano para que su hija pequeña recupere la ilusión por los Reyes Magos en este capítulo especial de 'Cuéntame cómo pasó' dedicado a la infancia.



Tras la serie, los espectadores tiene una cita con el mejor Raphael. Como cada Nochebuena, el artista repasará sus éxitos acompañado por Dani Martín, Miguel Poveda o Pastora Soler, entre otros.



El cine también es otro apartado especial en la programación de la cadena pública. La cartelera de La 1 se llena con grandes títulos como el estreno de 'Harry Potter y la orden del Fénix'. El mago más famoso de la literatura juvenil viene en ración doble, ya que la cadena también emitirá 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. Otras películas que se podrán ver son la última película de la saga de piratas de Johnny Depp: 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo' o el musical 'Mamma Mía', con Meryl Streep.



PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA EN CLAN TV



La cadena de programación infantil Clan TV también emitirá una programación navideña durante las vacaciones con episodios temáticos en las series favoritas de los niños cada tarde.



En esta programación navideña, se incluirán maratones de 'Bob Esponja' y estrenos como 'George de la Jungla', 'El Tiovivo Mágico', 'Chuggington'. Otras series que emitirán capítulos especiales son 'Dora, la exploradora', 'Caillou' y 'Bob Esponja', entre otros.



CUATRO APUESTA POR EL CINE DE ESTRENO



El cine de Disney Pixar es protagonista indiscutible de esta navidades en todas las cadenas. Cuatro apuesta por el estreno de 'Las aventuras de Mr. Magorium y su tienda mágica'. 'Hércules', 'El emperador y sus locuras', 'Descubriendo a los Robinsons' y 'Atlantis: The Lost Empire' son los títulos que forman esta batería junto a 'Treasure Planet', 'Toy Story 2' y 'El Jorobado de Notre Dame II'.



GALA ESPECIAL EN TELECINCO



Telecinco emitirá estas Navidades la gala especial 'Juntos tú y yo'. Chabeli Iglesias, el actor Jordi Rebellón o la modelo Lorena Bernal intentarán no desafinar demasiado a lo largo de esta gala. Artistas como David Civera, Soraya o Malú también participarán en 'Juntos tú y yo', mientras son valorados por un jurado en el que estará Carlos Latre.