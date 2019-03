El CAC pide que 'Sálvame' se emita fuera de horario infantil

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha pedido hoy al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que obligue a Telecinco a emitir el programa 'Sálvame' fuera de la franja horaria de protección infantil para menores de 13 años. Según ha informado en un comunicado, el CAC apela a la "vulneración" de la Ley 7/2010 general de la comunicación audiovisual (LGCA), y ha recordado que actúa a partir de su competencia en poder instar a las administraciones con competencias en medios de comunicación audiovisual a promover la adopción de las medidas adecuadas ante "conductas contrarias a la legislación".



La petición del CAC se ha producido a raíz de dos quejas de usuarios por que el programa 'Sálvame' emitía contenidos no aptos para la franja horaria en que está situado. El programa 'Sálvame' emite de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas, y no pone ningún símbolo de señalización en la pantalla, lo que significa que está considerado legalmente un programa para todos.



El CAC analizó una muestra de tres días del programa y detectó "la presencia frecuente de situaciones de violencia verosímil no explícita, comportamientos discriminatorios hacia los homosexuales y presencia reiterada de lenguaje grosero". Del análisis que realizó esta institución resulta una calificación de no recomendado para menores de 13 años. "En consecuencia, este programa debería mantener la señalización durante toda la emisión y sólo se podría emitir fuera de las franjas de protección reforzada", ha concluido el CAC.



La LGCA establece, dentro de la franja de horario protegido (de las 6:00 a las 22:00 horas), tres nuevas franjas consideradas de protección reforzada: entre las 8 y 9 horas y entre las 17 y las 20 horas en el caso de los días laborables y entre las 9 y las 12 horas los sábados, domingos y fiestas de ámbito estatal. Los contenidos para mayores de 13 años se emitirán fuera de estas franjas horarias y los prestadores deben mantener la señalización durante todo el programa.



A estos efectos, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 58 de la LGCA "estaríamos ante una infracción grave sancionable, de conformidad con la Ley básica estatal, con una multa de 100.001 a 500.000 euros, al tratarse de un servicio de comunicación audiovisual televisiva", apunta el CAC.



El CAC, en otro acuerdo, también ha instado al Ministerio de Industria a actuar contra Antena 3 por la emisión en sus informativos de una noticia sobre la inseguridad ciudadana en que se veía dos personas inyectándose drogas sin ocultarse su identidad. Esta actuación del CAC tuvo su origen en una queja de la Asociación de intervención comunitaria en drogodependencias (ASAUPAM).