Belén Esteban, de la sopa a la ficción

En el último año y medio la figura de Belén Esteban se ha convertido en elemento de explotación por parte de Telecinco. El interés y el morbo informativo que arrastra la ex de Jesulín de Ubrique no es nuevo. Cada vez que la colaboradora habla no sube el pan, pero sí la audiencia del programa en donde lo hace y Telecinco es muy consciente de ello.



La cadena de Mediaset y La Fábrica de la Tele han logrado encumbrar a la Esteban, convirtiéndola en la reina de su parrilla. Como si de un género televisivo se tratara, Belén Esteban se reparte por las distintas franjas del día intentando arañar espectadores a los espacios de la competencia. Así las cosas, en los últimos meses no es de extrañar que la presencia de la colaboradora sea cada vez mayor. Telecinco se aprovecha, mientras que "su princesa del pueblo" no deja de amasar una gran fortuna gracias a su imagen pública.



'Salvame diario', 'Sálvame Deluxe', 'El programa de Ana Rosa', 'Enemigos íntimos', 'Resistiré, ¿vale?', 'La Noria' y 'Vuélveme loca' son habitualmente los espacios en los que aparece o se analizan todas y cada una de las intervenciones que realiza Belén Esteban. Pero a Telecinco todo esto le sabe a poco... y quiere más.



La privada quiere más huevos de oro y si para lograrlo necesita "tematizar" toda su parrilla está dispuesta a hacerlo. En esta línea, Telecinco ha decidido seguir explotando nuevas vías para rentabilizar el contrato de la Esteban.



La nueva víctima se llama Globomedia. La productora de 'El Internado' y 'Águila Roja' ha recibido una orden muy clara: meter a Belén Esteban en 'Aída'. Con calzador si hace falta. La comedia dominical no atraviesa por uno de sus mejores momentos y Telecinco se ha propuesto revitalizar sus audiencias con la inclusión de su "estrella más mediática".



Tras su sonado cameo en la cuarta entrega de "Torrente", Belén Esteban comenzará ahora a explotar su faceta de actriz... y lo hará en Telecinco. La colaboradora tendrá una intervención en la sitcom de Globomedia porque expresamente así lo ha solicitado la cadena. La productora acatará la orden. El cliente siempre manda, más cuando 'Aída' es la única ficción que Globomedia tiene colocada en la parrilla de Telecinco.



Los seguidores de ‘Aída’ dispondrán del margen de tiempo suficiente como para digerir la noticia, ya que la aparición de Belén Esteban en la serie tardará todavía en llegar. Belén Esteban... hasta en la sopa y ahora también en la ficción.



INTERVENCIONES MÁS SONADAS DE BELÉN ESTEBAN



- 'España pregunta, Belén responde' (03/11/2010): 2.959.000 y 15,2%

- 'Especial La princesa del pueblo' (07/10/2010)': Capítulo 2: 2.065.000 y 17,1%

- 'Especial la princesa del pueblo' (23/09/2010): Capítulo 1: 2.423.000 y 20,8%

- 'La princesa del pueblo' (21/09/2010): Première La Siete: 468.000 y 3,1%

- 'Sálvame Deluxe' (15/10/2010): Entrevista tras los cuernos de Fran Álvarez: 2.863.000 y 23,3%

- 'Sálvame Deluxe' (30/07/2010): Debut de Belén como entrevistadora: 1.266.000 y 14,7%

- 'Sálvame Deluxe' (18/06/2010): Entrevista anuncio de demandas: 1.779.000 y 16,1%

- '¡Más que baile!' (18/05/2010): Victoria de Belén: 2.933.000 y 17,7%

- 'Mira quién mira' (18/05/2010): Celebración con Belén: 1.155.000 y 24,7%

- 'Sálvame diario' (08/03/2010): Anuncio de divorcio / Estreno 'La jaula': 2.147.000 y 17,7%

- 'Belen Esteban da la campanada' (02/01/2010): Especial Mª Teresa Campos: 1.602.000 y 13,6%

- 'Campanadas de fin de año' (31/12/2009): 2.836.000 y 20,4%

- 'Minuto Campanadas' (31/12/2009): 3.025.000 y 21,2%

-'Sálvame Deluxe' (18/12/2009): Presentación nueva nariz: 3.147.000 y 26,0%

-'Sálvame Deluxe' (11/12/2009): Retrato robot de Belén: 2.020.000 y 16,9%

- 'G-20' (02/11/2009): Visita de Belén a Risto: 2.638.000 y 13,0%

- 'Sálvame deluxe' (11/11/2009): Polémica Defensor del Menor: 2.685.000 y 23,3%