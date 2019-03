Atresmedia Digital lanza neoxkidz.com, su nuevo portal de infantil

Atresmedia Digital lanza neoxkidz.com, un portal de vídeo y entretenimiento dedicado a los más pequeños de la casa, con series infantiles, juegos, secciones de aprendizaje y mucho más.



En esta web se podrán encontrar todos los contenidos de las series de Neox Kidz como Rabbids, Lalaloopsy, Sam y Cat, Super 4 o Los Thundermans, entre otros. Pero además, neoxkidz.com cuenta con más de 30 series y más de 1.500 capítulos exclusivos para la web. Entre todos estos contenidos on line, destacan series como 'Capeta', 'Oscar´s Oasis', 'Camp Lakebottom', 'Iron Kid', 'Larva', 'Pororo', 'Boom&Reds', 'Zumbers' o 'Berni'.



Además de series y dibujos animados, hay que sumarle la apuesta por el entretenimiento para los más peques. Esta apuesta se refleja en otra de sus principales novedades: la sección baby, creada exclusivamente para los más pequeños, con actividades y contenido educativo, tales como series, juegos en inglés y actividades.



Los juegos son otro de los puntos fuertes de neoxkidz.com. El portal ha incorporado una gran variedad de juegos de todas las categorías: belleza, aventura, cocina, deportes, acción, etc. Y por supuesto, no faltan los juegos de los dibujos animados de las series de Neox Kidz.



ENTORNO BABY PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Esta nueva web cuenta con un entorno baby, pensado para los más pequeños (de 0 a 4 años). Todos los contenidos y actividades están pensados y adaptados para niños en edad preescolar. Desde las series exclusivas on line hasta los juegos y actividades de aprendizaje.



En esta sección, los más pequeños disfrutarán de series en exclusiva como 'Pororo', 'Boom&Reds', 'Berni' o 'Glumpers'.



La sección Baby de neoxkidz.com cuenta además con juegos tanto asociados a las series de dibujos como juegos de carácter educativo: memories, coloreables, de desarrollo motriz y habilidad, puzzles, etc.



Otra novedad añadida es que el portal baby incorpora una sección learn donde se encontrarán vídeos didácticos para que los niños aprendan, de manera divertida, los números, los colores, las letras, y den sus primeros pasos en inglés.



Otro extra es el apartado de cuentos y canciones. Un espacio exclusivo de neoxkidz.com en el que los más peques pueden disfrutar de cuentos y canciones de toda la vida en formato audio, de fácil acceso y uso. Se trata de un entorno seguro, que cuenta con control parental y una estricta revisión del contenido que aloja.



SITE RESPONSIVE ADAPTADO A TODOS LOS DISPOSITIVOS

Neoxkidz.com es la primera web infantil en España que apuesta por un diseño y desarrollo responsive para llegar a todos los usuarios. El nuevo portal de infantil de Atresmedia se ha diseñado de manera responsive, pensando en su consumo no sólo desde ordenadores, sino también desde dispositivos móviles como tabletas o smatphones. Es por esto que neoxkidz.com incorpora la tecnología más puntera del mercado apostando por llegar a todos los dispositivos, sistemas operativos y navegadores dándoles a cada uno de ellos la mejor experiencia de vídeo adaptada a sus características.



Todo ese diseño va unido a una navegación sencilla e intuitiva, fácil de utilizar por los niños, utilizando iconos reconocibles en cada una de sus secciones, así como botones fácilmente identificables en todo el site.



Próximamente neoxkidz.com contará con su propia aplicación para smartphones y tabletas, disponible para dispositivos iOS y Android. Además, también se desarrollarán aplicaciones para Smart TV y HBBTV.