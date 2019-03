Asociaciones de mujeres y de telespectadores cargan contra Telecinco

Asociaciones de mujeres y de telespectadores han criticado con dureza a Telecinco por llevar al 'Sálvame Deluxe' del pasado viernes a un supuesto esclavo sexual que confesó, micrófono en mano, que en realidad era un maltratador y que había estado un año en la cárcel. Ellas acusan a la cadena de hacer apología del maltrato y no descartan denunciarla, mientras los telespectadores piden que no se vean ese tipo de programas.



Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Saparadas y Divorciadas, acusó a Telecinco de "hacer apología del maltrato" y ha anunciado que va a convocar una reunión urgente de todas las asociaciones de mujeres para decidir si llevan a la cadena de Fuencarral a los tribunales.



"No se pueden tolerar este tipo de acciones. ¿Por qué no se preguntan por qué están asesinando a más mujeres? Los maltratadores se están envalentonando con hechos como éste y con todas las campañas que aseguran que las denuncias de las mujeres son falsas. Me da vergüenza vivir en un país que habla de tolerancia cero contra la violencia y ocurren cosas como ésta", concluyó Pérez del Campo.



Yolanda Besteiro, presidenta de Mujeres Progresistas, pidió a Telecinco, en declaraciones a Servimedia, un "ejercicio de responsabilidad" a la hora de elaborar su programación. Además, acusó a la cadena de hacer "un flaco favor" a la lucha contra la violencia de género con episodios como el que se vivió el pasado viernes.



Besteiro señaló que el espacio del viernes "es una verdadera ofensa para las víctimas de malos tratos y para toda la ciudadanía en general. Hay que llegar a algún tipo de regulación del tratamiento de la violencia de género en determinados programas".



TELESPECTADORES HARTOS

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes (ATR), Mariano González, manifestó a esta agencia estar "harto de lo que hacen los herederos de Berlusconi en Telecinco".

"Se han agotado ya los adjetivos de las cosas que hace Telecinco. Ya estamos hartos de rasgarnos las vestiduras por los programas de esta cadena y también de lo que hacen algunas otras televisiones y que nadie haga nada", declaró González.



ATR destacó que "la sociedad no demanda la telebasura; son algunos empresarios los que están estimulando ese producto por una supuesta curiosidad morbosa. Es explotar los más bajos instintos de la gente. Ellos lo ofrecen, lo estimulan y lo animan".



González considera que es "imprescindible" que se ponga en marcha el Consejo Estatal Audiovisual, que según anunció este lunes el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, no se pondrá en marcha hasta el verano.



Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), advirtió a Telecinco de que "cuando se juega con fuego, pueden quemarse" con el Código Penal.



"Hacen unos programas tan morbosos, tan artificiales, que luego les pasa lo que les pasó. Ellos dirán que no sabían que era un maltratador y que reaccionaron echándole del plató, pero la reflexión que deben hacer es que no se pueden hacer ese tipo de espacios".



Por ello, Perales pidió a la sociedad que no vea esos programas. "Las teles hacen esta bazofia televisiva porque es muy barato, ganan mucho dinero. Si no se vieran, no se harían. Eso es lo que hay que hacer", concluyó.