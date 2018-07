Antena 3 es el medio de comunicación con mayor consumo agregado de noticias online y offline en España

Investigadores del Center for Internet Studies and Digital Life de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en colaboración con la Universidad de Oxford, han publicado un estudio sobre consumo de noticias entre internautas. La web de Antena 3 se sitúa a la cabeza en el consumo de noticias online y offline entre usuarios en nuestro país.



Antena 3 reúne al 53% de la audiencia de usuarios de noticias offline en España según este informe, por lo que se convierte en el medio más utilizado por los internautas españoles para informarse. En segundo lugar, TVE logra un 44% de audiencia y laSexta es el tercer medio más visitado y se sitúa a tan sólo una décima, ya que alcanza el 43% de cuota. Por detrás, el resto de medios de prensa, radio y televisión.



En cuanto al consumo online, la web de Antena 3 es el quinto medio más utlizado por los internautas con un 14% de audiencia, solo superado por las webs de los diarios 'El País' (23%), 'El Mundo' (18%), '20 Minutos (16%) y Google News (15%). Cabe destacar también que la web de laSexta es el octavo medio al reunir al 11%, imponiéndose a la web de Telecinco (9%) o al diario 'ABC' (9%).



La Universidad de Navarra ha publicado un estudio sobre consumo de noticias entre internautas con los datos de los investigadores del Center for Internet Studies and Digital Life. El resultado del informe DigitalNewsReport.es 2015 concluye, entre otros puntos de interés, que las webs y apps de periódicos, empleados por el 64% de los usuarios, recortan distancia a la televisión (73%) como soportes preferentes para el consumo de noticias.



Las redes sociales (50%) ya superan a los periódicos impresos (47%) como medio para informarse: mientras que estos se mantienen estables, aquellas suben cuatro puntos, y alcanzan el 77% entre los adultos menores de 25 años, lo que las convierte en el soporte preferido por esta franja de edad para informarse.



Las redes sociales son el soporte más indicado para descubrir noticias y temas(20%), pero la televisión, medio con más audiencia, es líder entre los internautas por confianza, precisión y fiabilidad, análisis y opinión, y rapidez de cobertura; este último es el criterio en el que webs y aplicaciones de periódicos resultan más competitivas.



El sitio DigitalNewsReport.es incluye una amplia lista de marcas informativas offline y online, con la evolución interanual de su audiencia acumulada durante la semana, así como el desglose de sus públicos en tres grupos: quienes los siguen solo en soporte tradicional, solo en digital, y en ambos.



El público offline es mayoritario entre los medios audiovisuales, mientras que los principales periódicos concentran más usuarios en el grupo de los que son, al mismo tiempo, audiencia tradicional y digital.