'The Night Manager' se verá en nuestro país de la mano de la filial española de AMC. La serie de 8 episodios está protagonizada por Hugh Laurie ('House') y Tom Hiddleston ('Los Vengadores'). Además, cuenta con la participación de los actores españoles Antonio de la Torre ('La Isla Mínima') y Marta Torné ('El Internado'). Se trata de la primera adaptación a la televisión de una novela de John le Carré en 20 años.



'The Night Manager', actualmente en producción, está dirigida por Susanne Bier, ganadora de un Premio Oscar por 'En un mundo mejor'.



Publicada en 1993, 'The Night Manager' es una de las obras del escritor mejor acogidas por la crítica y el público, consiguiendo ser best-seller en EEUU y en Inglaterra. En esta esperada producción, sobre espionaje y crimen organizado, el amor, la pérdida y la venganza son los componentes principales.



"'The Night Manager' lo tiene todo: un excelente material, los geniales productores de The Ink Factory, un escritor excepcional como David Farr, la ganadora del Oscar Susanne Bier y un elenco de talentosos actores", afirma Bruce Tuchman, Presidente de AMC y Sundance Channel Global.