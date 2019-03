Alberto San Juan protagonizará la adaptación española de 'Cheers' en Telecinco

Telecinco ha comenzado también a preparar diversos proyectos de ficción de cara a la próxima temporada. Tras los magníficos resultados de audiencia que Antena 3 viene registrando en este apartado, la cadena rival ha decidido poner en marcha varios proyectos para intentar ganarse el respaldo y el respeto de la audiencia.



La cadena ha dado definitivamente luz verde a la adaptación española de la serie 'Cheers', como ya barajó en su momento la web Vertele. No obstante, la versión de Telecinco no será una ficción diaria, sino más bien una serie semanal que la cadena emitirá en la franja de prime time. Según ha conocido en exclusiva ObjetivoTV.com, la cadena ha fichado Alberto San Juan ('Águila Roja', 'Pelotas') para encabezar el reparto de este nuevo remake. El actor daría vida al propietario del conocido bar, el vanidoso ex jugador de béisbol Sam Malone de la versión original.



A pesar de contar con un reparto muy coral, destacaron dos nombres en el elenco actoral de la famosa 'Cheers': Ted Danson y Shelley Long. La principal actriz abandonó la serie tras las primeras cinco temporadas y fue sustituida por Kirstie Alley en el papel de Rebecca Howe. Cabe recordar que la ficción original, de la NBC, se mantuvo en antena durante 11 temporadas, por lo que cuenta con un total de 275 capítulos.



La adaptación española de 'Cheers' no es un proyecto nuevo, de hecho, es una vieja idea que durante meses ha permanecida en stanb by por parte de Telecinco. Ahora, a pesar del precipitado desgaste de audiencia sufrido por el último remake español, 'Las chicas de oro', la cadena de Mediaset ha decidido probar suerte con esta nueva adaptación.



Al igual que 'Las chicas de oro', la versión española de 'Cheers' intentará ser lo más fiel posible a la serie original. Por ello, sus responsables han decidido traducir directamente los guiones originales y adaptar parte de los mismos con el fin de acercar las tramas a la audiencia española.



'Cheers' seguirá el modelo de grabación de otras comedias como '7 vidas' o 'Aída'. La versión española se rodará con público en directo, siguiendo también la estela de 'Vida loca', pendiente de estreno, o de Los Quién, la nueva comedia de Antena 3 protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte.



NUEVA FICCIÓN DE PLURAL PARA TELECINCO

La encargada de hacer realidad este proyecto no será otra que Plural Entertainment. La productora del grupo Prisa seguirá produciendo ficción para Telecinco después de que la cadena haya decidido renovar 'Ángel o demonio'. La serie, puesta inicialmente en marcha por Cuatro, contará con una segunda temporada a pesar de los fríos resultados de audiencia que ha marcado en sus primeras semanas de emisión.



Telecinco parece haber dado un gran voto de confianza a esta productora tras los magníficos resultados de audiencia que sus formatos vienen cosechando en Cuatro. 'Hermano mayor', 'Cuatro milenio' o el recién estrenado 'Hijos de papá' son algunos de los programas de éxito de Plural Entertainment. En Telecinco, no obstante, las cifras son diferentes. 'Más allá de la vida', por ejemplo, no termina de enganchar a los espectadores como ya hiciera en sus primeras entregas, a pesar de ellos la cadena ha encargado la producción de nuevas entregas tal y como publicaba hace unos días el portal FórmulaTV.



ALBERTO SAN JUAN, DEL 'MASQUE' AL 'CHEERS'

Curiosamente Alberto San Juan volverá a coincidir en un bar en Telecinco. En 1997, Telecinco estrenó la comedia 'Más que amigos' (Globomedia), dirigida por Daniel Écija. La serie que logró mantenerse durante dos temporadas en emisión contó entre sus filas con Alberto San Juan. Inspirada en la americana 'Melrose Place', la serie relataba las inseguridad de unos veinteañeros encarnados por los ahora famosísimos -algunos más que otros- Paz Vega, Melanie Olivares, Elena Ballesteros, Iñaki Miramón, Sergio Otegui, Armando del Río y Ana Risueño. Los protagonistas de la serie, al igual que en 'Cheers', también se daban cita en un bar, en este caso en el 'Masque'.



