El actor Adam Jezierski se ganó el corazón de toda una generación en su paso por 'Física o Química', y ahora lo ha vuelto a hacer con su regreso en 'FoQ: el reencuentro'.

Aunque él mismo reconoce siempre que es muy tímido en cuanto a las redes sociales, ahora el actor ha querido compartir con sus seguidores que está terminando su cuarentena por COVID, acompañado de un selfie sonriente y asegurando que está bien mientras relata sus síntomas. La noticia llega solo unas semanas después de que su compañera en la serie, Angy Fernández, pasara también la enfermedad.

"Lo de no tener sabor es de las peores torturas a las que se me ha sometido", confesaba, aunque no ha perdido el buen humor ni el optimismo.

El intérprete ha recibido una ola de comentarios de apoyo y cariño ante la noticia, entre ellos los de sus compañeras Andrea Duro o Sandra Blázquez, o el piropazo que le ha dedicado Miguel Ángel Muñoz. Puedes verlos todos en el vídeo de arriba.

