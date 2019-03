laSexta es la tercera cadena privada más vista en España con un 6,4% de share en diciembre

laSexta anota un 6,4% de share y crece en Target Comercial hasta el 7,4% de cuota de pantalla. Supera a Cuatro tanto en el Día (6,4% vs 6,1%) como en Prime Time (6,8% vs 6,4%) así como en Target Comercial (7,4% vs 7,2%). Es de nuevo la tercera cadena privada más vista en España.

‘laSexta Noticias’ (9,1%) destaca un mes más entre sus contenidos más potentes y vuelve a superar, ya durante 54 meses (desde jul-12), a Noticias Cuatro (6,8%).

La edición de las 14h L-V, con Helena Resano, vuelve a ser la mejor de la cadena con una media en el mes del 12% y 1.207.000 espectadores y sigue durante ya 54 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (desde jul-12).

‘Jugones’, con Josep Pedrerol, con un 5,2% y 634.000 seguidores, acortando la distancia con su competidor a 2,3 puntos, la menor hasta le fecha.

‘laSextaNoticias20H’ L-V, con Cristina Saavedra, casi duplica a Noticias Cuatro con un 8,6% y 1.094.000 fieles. ‘laSexta Noticias 20H FDS’, con Cristina Villanueva, marca un 6,4% y 849.000 espectadores.

‘Al Rojo Vivo’, se mantiene líder ante ‘Las mañanas de Cuatro’ con un 10,8% de cuota de pantalla y 666.000 espectadores.

Por su parte, ‘Pesadilla en la cocina’ anota una media del 13,3% de cuota de pantalla y más de 2,3 millones de espectadores. De esta forma, crece con respecto a noviembre. El programa de Chicote, continúa como líder del Target Comercial (18,1%) y es el programa más visto de laSexta.

Alberto Chicote | Atresmedia

En espectadores, ‘Pesadilla en la cocina’, con 2.328.000 seguidores, supera a ‘Gran hermano 17’ (2.110.000) en espectadores en la noche de los jueves. Marca la segunda mejor temporada de su historia en cuota de pantalla.

‘Salvados’, logra una media del 10,2% de cuota de pantalla y reúne a 2.026.000 fieles. ‘Más vale tarde’, crece hasta el 7,5% con respecto a diciembre de 2015 y reúne a 788.000 fieles cada tarde.

Destaca un mes más ‘laSexta Noche’, que logra en noviembre una media del 8,9% y 1.047.000 seguidores. Mantiene su gran repercusión en Twitter, siendo lo más comentado de los sábados.

‘El objetivo de Ana Pastor’ obtiene un 6% de media y 1.091.000 seguidores. ‘Equipo de investigación’ y ‘laSexta Columna’ crecen hasta el 6,1% y el 8,2%, respectivamente.

En la Sobremesa, ‘Zapeando’, con Frank Blanco, cierra el mes con 850.000 seguidores y un 7,1% cuota. Por su parte, ‘El club de la comedia’ anota un 6,1% y más de 1 millón de seguidores.

‘El taquillazo’, oferta cinematográfica del canal, anota un 7,1% y 1.011.000 fieles de media en el último mes de 2016.