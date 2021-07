El genial crossover de 'Drag Race España' y 'Aquí no hay quien viva' que no sabíamos que necesitábamos

'Drag Race España' está convirtiéndose en todo un fenómeno televisivo que triunfa tanto en ATRESplayer Premium como en redes sociales. El programa presentado por Supremme Deluxe, ha sido Trending Topic semana tras semana, y no es de extrañar, teniendo en cuenta el enorme talento de las reinas del programa.

Sin embargo, no sólo las aspirantes son las únicas que hacen gala de una creatividad desbordante: también los seguidores del programa dan vida y expanden el universo de 'Drag Race España' con sus propios memes, vídeos y comentarios ingeniosos.

Es el caso del usuario @ayo_vega, al que con mucha imaginación se le ocurrió traer a las pasarelas del programa a nada más y nada menos que las icónicas protagonistas de 'Aquí no hay quien viva': Vicenta, Marisa, Paloma... Muchas de las vecinas de Desengaño 21 recorren el escenario de 'Drag Race España' en este maravilloso montaje en vídeo que cada vez cuenta con más visualizaciones:

Esta alocada categoría ha sido bautizada por su creador como #PUFDragRace, en honor al celebradísimo episodio de 'Aquí no hay quien viva' en el que Paloma Cuesta, el histriónico personaje interpretado por Loles León, monta su propia firma de moda: PUF (Paloma Urban Fashion). Tal y como revela el autor, el montaje cuenta con más de 1.000 fotogramas editados manualmente.

No es la primera vez que Aquí no hay quien viva se cuela en Drag Race España

Aunque nunca habíamos visto a los personajes de 'Aquí no hay quien viva' sobre la pasarela de 'Drag Race España' en carne y hueso, sí que hubo una vecina que llegó a colarse en espíritu en el programa. Se trata de Concha, la vecina cotilla interpretada por Emma Penella.

La reina que quiso recordar a la querida Concha fue Hugáceo Crujiente. En la primera gala, eligió la frase más recordada del personaje para hacer su entrada triunfal en el programa: "Soy Concha, entro". Sin embargo, ese corte no llegó a entrar en edición, aunque el propio Hugáceo se encargó de destacar su particular homenaje a 'Aquí no hay quien viva' en redes sociales:

