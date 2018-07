Los programas talk show ocupan casi el 50% de la parrilla de Telecinco

Telecinco acaba de estrenar una nueva promo utilizando como hilo conductor el famoso "Me gusta" de Facebook . La cadena destaca la "información", la "actualidad", la "diversión", los "deportes", el "cine", los "concursos", las "series" y las "comedias" de su parrilla. Basándose en estos espacios, la cadena presume de variedad de géneros, sin embargo, basta con ojear la proporción que se dedica a cada uno de ellos para, cuando menos, cuestionar el claim de esta campaña: "¿De todo para todos?"



Si observamos la parrilla de Telecinco veremos claramente cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles. No hace falta profundizar demasiado para percatarnos que los talk shows y los realities son la base principal de su programación. Siguiendo la clasificación de Kantar Media, dentro de esta categoría encontramos los espacios '¡Qué tiempo tan feliz¡', 'De buena ley', 'Enemigos íntimos', 'La noria', 'Más allá de la vida', 'Mujeres y hombres y viceversa', 'Resistiré, ¿vale?', así como las distintas versiones de 'Vuélveme loca', 'Sálvame' y 'Supervivientes'.



Telecinco ha hecho de este género su televisión. Prácticamente el 50% de su parrilla (48,42%) está dominada por este tipo de espacios. Evidentemente la cadena de Mediaset España apuesta por los formatos que le son más rentables, tanto a nivel económico como a nivel de audiencia. Pero si lo comparamos con cualquier otra cadena, veremos que la diferencia es simplemente abismal. En Antena 3, por ejemplo, este género ocupa el 10,72% de su parrilla ('DEC', 'El diario', 'Deberías saber de mí', 'El jefe', 'Objetivo: Mediación' y 'Operación Kampanario').



LAS NOTICIAS Y ANA ROSA, EN SEGUNDA Y TERCERA POSICIÓN

Los espacios informativos suman el 17,71% de la parrilla de Telecinco. Las distintas ediciones de 'Informativos Telecinco' y de 'Deportes' logran la segunda posición dentro de la clasificación de géneros. Concha García Campoy, David Cantero, Pedro Piqueras y José Ribagorda, los fines de semana, han logrado que la cadena mantenga su apuesta por la información, a pesar de no ser los primeros.



Algo más abajo, con un 13,43%, se colocan los magazines de actualidad o mejor dicho 'El programa de Ana Rosa'. El espacio de Cuarzo es el único formato incluido en este género, lo que refleja el peso que tiene Ana Rosa Quintana dentro de la parrilla de Telecinco. Con una media de 210 minutos diarios, el magazine matinal se queda a tan solo 3 puntos y pico de los informativos.



TRAS SU FRACASO, LA FICCIÓN SE MANTIENE POR DEBAJO DEL 10%

A partir de este momento, la proporcionalidad de géneros en Telecinco es relativamente pequeña. La ficción, uno de los grandes géneros de la privada años atrás, aparece en cuarta posición con una cuota del 8,91%. La cadena rival mantiene en parrilla 'Piratas', 'Ángel o demonio', 'La que se avecina', 'Vida loca', 'Patito feo' y 'Medicopter', las dos últimas ficciones en la franja matinal del fin de semana. De todas ellas, la única serie que logra unos resultados positivos, por encima de la media de la cadena, es la comedia protagonizada por José Luis Gil, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella e Isabel Ordaz, entre otros.



Telecinco ha perdido el liderazgo en ficción. La cadena de Fuencarral ha estrenado esta temporada numerosas producciones, sin que ninguna de ellas haya logrado destacar. Tan solo 'Tierra de Lobos' logró unos datos aceptables a medida que se acercaba su final. Tanto 'Ángel o demonio' como 'Vida loca' –las dos con segundas temporadas- han fracasado estrepitosamente frente a las ofertas de la competencia. Destacable también el descalabro sufrido esta temporada por 'CSI'. La serie de forenses fue retirada de parrilla tras los discretos resultados que venía marcando incluso con episodios de estreno.

LOS CONCURSOS NO LLEGAN AL 4%

Los reajustes de última hora, han obligado a Telecinco a programar nuevamente cine en prime time. La cadena ha manifestado en multitud de ocasiones su intención de eliminar las películas de su parrilla, sin embargo, el fracaso de otras apuestas ha llevado a la cadena a tirar de este género. El séptimo arte (Cine miércoles + 'Cine en familia') ocupa el 5,23% de la parrilla.



'Pasapalabra' es actualmente el único concurso que emite Telecinco. El espacio de Christian Gálvez ocupa el 3,24% de la parrilla, una cifra muy pequeña teniendo en cuenta su éxito. A pesar de su liderazgo, la cadena de Mediaset España no parece dispuesta a apostar por este género, tal vez escarmentada por los malos registros que los concursos vienen arrastrando en la tarde de su otra cadena, Cuatro.



En la parte baja de la clasificación se sitúa el zapping (2,7%) de 'I love TV' y la categoría denominada Varios (0,36%) que recoge la emisión del espacio 'Más que coches GT'.



Telecinco asegura tener "de todo para todos" dentro de su parrilla, aunque desde fuera la sensación es que la cadena ofrece, cada día, lo mismo mañana, tarde y noche. Lo que está claro es que la proporcionalidad de géneros de su programación refleja la variedad de su oferta. A partir de aquí que juzgue cada uno.



*Datos del 6 al 12 de junio, excluyendo la franja de 02:30 a 06:30 horas.