Tras 6 meses, Nitro supera ya a La Siete

Nitro también "pone". Comenzó sus emisiones a finales de agosto de 2010 y en tan solo 6 meses ha logrado hacerse con el liderazgo de las cadenas de nueva generación, de hecho, incluso ha superado a La Siete con un recorrido de 4 años (antes Telecinco Estrellas y luego Telecinco 2). En la actualidad, Nitro con su público masculino se impone con rotundidad a la oferta televisiva de la cadena de Telecinco.



Si tenemos en cuenta los datos recogidos hasta el pasado 16 de febrero, Nitro con un 1,4% de media supera en una décima a La Siete. La cadena de Antena 3 es líder absoluta frente a La Siete en las franjas de madrugada (4,2%), de mañana (1,4%) y de tarde (1,4%). En estos momentos, el prime time –de 20:30 a 00:00 horas- queda muy repartido entre las ofertas de ambos canales. Tal y como puede apreciarse en la tabla inferior, la madrugada se mantiene como la franja más sólida de Nitro desde el inicio de sus emisiones, gracias sobre todo a los espacios de zapping.



EL PÚBLICO MASCULINO, LÍDER EN NITRO

Nitro es la cuarta oferta televisiva de la familia del Grupo Antena 3, integrada por Antena 3, Neox y Nova. Dirigida especialmente a la audiencia masculina, Nitro ha sabido conectar desde el primer momento con el espectador. Así en target masculino, la cadena gana a La Siete en todas y cada una de las franjas de la jornada. La diferencia en el total diario es de medio punto, una ventaja que crece de manera notable en la madrugada (4,3 vs 1,8%), en la mañana (2,0% vs 1,1%) y en la tarde (1,8% vs 0,9).



LOS ESPECTADORES MAYORES DE 45 AÑOS SE DECANTAN POR NITRO

Por grupos de edad, Nitro destaca especialmente entre los espectadores mayores de 45 años, no obstante, resulta curioso ver lo que sucede en el resto de targets. La cadena del Grupo Antena 3 también gana a La Siete entre el público más pequeño (4 a 12 años). Madrugada, mañana y tarde vuelven a ser claves en este liderazgo, aunque la franja nocturna desempeña un papel crucial ya que tanto en prime time como en el late night ambas cadenas obtienen prácticamente el mismo resultado.



Nitro "pierde" frente a La Siete entre los espectadores de 13 a 44 años. Se trata de una pérdida dirigida ya que es precisamente el público que predomina en Neox, la oferta del Grupo Antena 3 dirigida especialmente a la audiencia más juvenil. Neox con una media del 2,5% -hasta el 16 de febrero- se impone claramente a la oferta de La Siete (1,3%).



El dominio de Nitro frente a La Siete es absoluto entre la audiencia más madura. De 45 a 54 años, el seguimiento alcanza un 1,8%; de 55 a 64 años un 1,5%; y en mayores de 65 años el share se sitúa en un 1,3%. La competencia en esta franja se mantiene entre 4 y 7 décimas por debajo.



'COLOMBO' SE COME AL CHEF DE LA SIETE

La Siete recuperó el pasado 1 de febrero el espacio de cocina 'Todos contra el chef'. Emitido anteriormente por Cuatro, la cadena programó sus reposiciones en la franja de tarde (18:30 horas), en competencia directa con la serie 'Colombo' de Nitro (17:15-19:20 horas). La apuesta de La Siete ha durado solamente dos semanas. El teniente Colombo se ha comido con patatas a su competencia, por lo que 'Todos contra el chef' ha sido desde esta semana sustituido por una nueva entrega de 'I love TV'.



En su estricta franja de coincidencia (cuadro derecho), Nitro con 'Colombo' ha logrado en las primeras dos semanas de febrero ganar a 'Todos contra el chef'. La ficción ha superado en 6 décimas al espacio de cocina. Por su lado, la serie del teniente ha logrado un amplio seguimiento entre los niños y los espectadores mayores de 35 años. Los jóvenes de 13 a 34 años se han decantado más por el espacio que presentaba Vanessa Martyn.



En el cuadro izquierdo puede apreciarse el seguimiento que la serie 'Colombo' ha tenido entre el 1 y el 11 de febrero. Como ya hemos indicado destaca especialmente a partir de los espectadores de 35 años. En los grupos de edad más jóvenes el resultado es bajo, quedando por debajo de la media diaria.



En este periodo, la serie promedia un 1,6% con una audiencia de 165.000 espectadores. Con estos resultados, por tanto, podemos decir que "Colombo" es una serie de éxito en Nitro, superando ampliamente la media diaria del canal.



9 DE FEBRERO, DÍA HISTÓRICO EN NITRO

Nitro, además de consolidar su audiencia en este mes de febrero, ha logrado batir algunos de sus récords históricos en este mes. El pasado día 9 consiguió un seguimiento de 520.000 espectadores (3,9%) en la emisión del partido Portugal-Argentina, el primero de los nueve mejores encuentros amistosos de la selección argentina adquiridos por el canal hasta 2014.



Impulsado por este dato, la cadena logró un 1,7% de cuota de pantalla media en la jornada, lo que llevó a conseguir también la mejor marca histórica desde su estreno en agosto de 2010.



El choque Portugal-Argentina, que comenzó a las 23:17 horas, lideró su franja de emisión entre los nuevos canales y superó a La 2 (2,6%). Asimismo, fue el espacio más visto en los grupos de edad de 4 a 44 años. Por comunidades autónomas, fue el espacio más visto en Andalucía (4%), Cataluña (4,6%), Madrid (4,1%), Castilla-La Mancha (4,3%), Canarias (4,8%), Murcia (4,8%) y Resto (4,9%).