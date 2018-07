Mediaset vuelve a tirar de presentadores de Telecinco para levantar Cuatro

Mediaset España acaba de ofrecer a Raquel Sánchez Silva la conducción de un nuevo espacio en Cuatro. La presentadora que todavía presenta ‘Acorralados’ en la parrilla de Telecinco regresará a su vieja casa justo un año después de que Mediaset la echara. Tras hacerse con Cuatro, los directivos entendieron que Raquel Sánchez Silva no encajaba en la “nueva” Cuatro y decidieron prescindir de sus servicios. Sin embargo, tan solo unos meses más tarde, y tras quedarse sin copresentadora para ‘Supervivientes’, volvieron a acordarse de ella.

La extraña química surgida entre Jorge Javier Vázquez y Raquel Sánchez Silva hizo que la cadena confiara nuevamente en ellos para presentar el reality ‘Acorralados’. Ahora la situación ha cambiado y Raquel parece haberse convertido en un nuevo comodín para Mediaset.



DE TELECINCO A CUATRO

Los responsables de Mediaset han afirmado en varias ocasiones que cada uno de sus canales debe tener su propia imagen y, por lo tanto, sus propios profesionales, sin embargo, tras los desastrosos resultados de audiencia cosechados por Cuatro en su franja de tarde Mediaset ha decidido dejar de lado cualquier principio o aspiración y probar nuevas fórmulas. Estos días se ha llegado incluso a rumorear que Cuatro podría ofrecer los resúmenes de ‘Gran hermano’ en su sobremesa.

El máximo directivo de Mediaset España no quiere que los presentadores de una cadena aparezcan en otra. Hasta el momento tan solo Mercedes Milá ha alternado sus trabajos en Telecinco y en Cuatro. Todo se debe a una estrategia de programación, ya que ‘Diario de…’ hace tiempo que quemó su recorrido en Telecinco. El programa de investigación se quedó fuera de parrilla. No encajaba con el perfil de los nuevos espacios, de modo que Mediaset decidió reubicarlo en Cuatro, cadena en la que sí ha encontrado un hueco en su emisión semanal.

Sin embargo, el programa cerrará temporada en breve y Mercedes Milá se hará cargo de ‘Gran Hermano 12+1’ en Telecinco. En Mediaset no quieren que la presentadora compagine sus trabajos en dos cadenas, algo que ella misma ha criticado públicamente.

RAQUEL, YA IMAGEN DE TELECINCO, DE NUEVO EN CUATRO

En esta ocasión, la situación es otra. Mediaset ha decidido que sea Raquel Sánchez Silva la presentadora de ‘El cubo’, un nuevo concurso diario en el que los participantes deberán desplegar tanto capacidades físicas como intelectuales para superar en solitario diferentes retos relacionados con distintas habilidades dentro de un gran cubo.

¿Dónde queda aquella intención de no mezclar presentadores? ¿Por qué Raquel Sánchez Silva no encajaba en Cuatro hace un año y sí ahora? ¿Significa que la cadena podría volver a fichar a Javier Ruiz, expresentador de ‘Noticias Cuatro’? Hay que recordar que tras la compra de Cuatro Mediaset decidió prescindir del periodista porque no encajaba en la “nueva” Cuatro y menos en la nueva línea editorial de la cadena, tal y como él mismo manifestó.

Pero no hay que ser un entendido en la materia para saber lo que está ocurriendo. Cuatro ha perdido el norte en manos de Mediaset España. Prácticamente ninguno de los espacios estrenados en el último año ha funcionado, sobre todo en la tarde. Las nuevas caras de la cadena, Roberto Vilar (‘Salto a la vista’) y Ruth Jiménez (‘El comecocos’), han fracasado en sus nuevos espacios, de modo que Mediaset España ha decidido tirar de otros profesionales del grupo para intentar mejorar la parrilla de Cuatro y de paso su imagen.



En el caso de Ruth, Mediaset ha decidido darle una nueva y arriesgada oportunidad. La audiencia ya ha dictado sentencia. ‘Dale al REC’, el sustituto del concurso de oratoria, ha arrancado sus emisiones con un paupérrimo 2,8%.