'Hospital Central', el nuevo conejillo de indias frente a Hispania

Telecinco ya no sabe qué hacer para frenar a los rebeldes de Antena 3. Hispania, la ambiciosa serie de Bambú Producciones, continúa imparable su conquista semana tras semana. Telecinco acumula ya cuatro derrotas consecutivas en la noche del miércoles, un resultado que no gusta en la cadena rival.



La cadena de Mediaset ha probado cada semana con una oferta diferente, sin embargo, hasta la fecha Viriato y sus compañeros han salido victoriosos de estos enfrentamientos. Ni la ficción de los Príncipes de Asturias, ni el debate de Belén Esteban y ni siquiera los espíritus de los famosos más populares han logrado imponerse a Hispania.



Telecinco, consciente de la fortaleza del producto de Antena 3, ha evitado a toda costa enfrentar 'Tierra de Lobos' con Hispania. La cadena llegó incluso a contraprogramar con el fin de que su "gran apuesta" de la temporada no cayera derrotada bajo la espada de Viriato. A pesar de renovar la serie por una segunda temporada, Telecinco sabe muy bien que 'Tierra de Lobos' no es competencia para Hispania.



El pasado miércoles, 10 de noviembre, Telecinco recuperó 'Hospital Central'. La serie médica, reconvertida en una ficción de late night, arrancó con un 16% de share (1.682.000) de media. Una semana más tarde, la producción de Videomedia caía hasta el 15,2% (1.639.000). A pesar de esta bajada de audiencia, la privada ha decidido ahora trasladar la ficción al prime time (22:30 horas) y enfrentarla al gran éxito de Antena 3.



Los espectadores han recibido con sorpresa esta nueva maniobra de Telecinco. Hace dos semanas la cadena decidió proteger el estreno de las nuevas entregas relegándola a última hora de la noche y ahora que baja su audiencia la cadena cambia de parecer y decide enfrentarla al producto más eficaz de Antena 3.



'GH', LA OTRA CARTA



Telecinco cuenta con otra carta bajo la manga, aunque por el momento ha preferido no hacer uso de ella. La cadena baraja incluso la reubicación de 'Gran Hermano' en la noche del miércoles, sin embargo, sus audiencias (las más flojas de su historia) no aconsejan en este momento el cambio. El traslado de 'Gran Hermano' al miércoles supondría además la reubicación de alguna de sus series al prime time del jueves, por lo que acabaría enfrentándola a la exitosa 'Cuéntame cómo pasó'.



Por un lado, la audiencia de 'Gran Hermano' podría verse minada todavía más y, por otro parte, el enfrentamiento directo con la familia Alcántara podría ser "mortal" para cualquiera de sus ficciones. No debemos olvidar que Telecinco no tiene en estos momentos ninguna ficción sólida capaz de hacer frente a grandes producciones como 'Águila Roja', 'Hispania' o 'Cuéntame cómo pasó'.