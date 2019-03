El pasado mes de junio, el dating show de Telecinco alcanzaba con alegría los 500 programas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con los tiempos que corren y, sobre todo, con una audiencia consolidada. La presentadora hablaba entonces de "enorme satisfacción", pero lo cierto es que en la actual temporada, con más de 600 entregas emitidas, la realidad es bien distinta.



Los altibajos de audiencia han sido siempre una constante en el programa de MagnoliaTV. La audiencia de 'Mujeres y Hombres...' ha dependido casi siempre de sus "tronistas", por lo que ha registrado sus mejores marcas precisamente en las finales. Sin embargo, desde el pasado mes de septiembre el programa de citas de Telecinco acusa un notable desgaste tal y como reflejan los datos de audiencia.



El programa funcionó eficazmente en verano, no obstante, desde el inicio de temporada el programa no ha dejado de perder cuota de pantalla. Durante la primera quincena de septiembre 'Mujeres y Hombres y Viceversa' logró colocase por delante de La Ruleta de la Suerte, pero a partir de entonces la pérdida de share que viene registrando el formato es más que preocupante.



En la tercera semana de septiembre el programa de Emma García cosechó su mejor resultado de la temporada, tras alcanzar una media del 18,8%, aunque a La Ruleta de la Suerte (Antena 3) le fue muchísimo mejor tras apuntarse un magnífico 20,3%. En ese momento, la distancia entre ambos formatos era de 1,4 puntos. De esa media (18,80%) a la registrada la semana pasada (14,92%) 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha caído 3,9 puntos y más de 250.000 espectadores.



Por su lado, en Antena 3 el exitoso concurso de Jorge Fernández mantiene su eficacia y no se deja amedrentar por la competencia. La Ruleta de la Suerte se mantiene con una cuota muy superior a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' desde mediados de septiembre. De hecho, actualmente Antena 3 mantiene con respecto a Telecinco su ventaja más amplia de la temporada.



La semana pasada el dating show cosechó una media del 14,92% (942.000) frente al 19,52% (1.085.000) del concurso de Jorge Fernández. Así las cosas, como refleja la última columna de la tabla, 'Mujeres y Hombres…' se mantiene 4,6 puntos por debajo de 'La Ruleta'.



Debido a su mayor duración, 'Mujeres y Hombres y Viceversa' venía marcando desde el inicio de temporada un mayor número de espectadores, sin embargo, incluso esa tendencia también ha cambiado a favor de La Ruleta de la Suerte. Así, prácticamente desde principios del pasado mes de octubre, el concurso de Antena 3 logra superar semanalmente en espectadores al programa de Telecinco.