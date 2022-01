Alexa Nikolas de 'Zoey 101' estalla contra las acusaciones de Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn Spears está removiendo su pasado como estrella adolescente en las que serán sus próximas memorias. En ellas, la actriz, recientemente vista en 'Dulces magnolias, no ha dudado en desvelar aquellos aspectos que, a su juicio, marcaron su turbulenta vida al igual que a su hermana, Britney Spears.

Y si algo marcó también la vida de Jamie Lynn Spears, así como su carrera, fue la serie de Nickelodeon 'Zoey 101'. Los 3 años que duró el programa fueron suficientes para que, a día de hoy, sigan recordándose las disputas que había en el set. Así, gracias a unos fragmentos revelados en Twitter de las memorias de la actriz, se ha sabido lo que opina la hermana de la Princesa del pop sobre Alexa Nikolas, su ex compañera en 'Zoey 101'.

En ellas, la actriz que daba vida a Nicole Bristow ha sido salpicada y no ha dudado en reaccionar. La que fuera mejor amiga de Jamie Lynn en la ficción ha compartido unas imágenes mostrándose contraria a las declaraciones que la acusan de mala persona y mentirosa en el show televisivo.

"Recibí muchos mensajes acerca del nuevo libro de Jamie Lynn Spears. Estaba muy sorprendida de verla mentir ahí", comenzó Alexa Nikolas el primer post que subió, que no dudó de calificar como un "movimiento típico para que un acosador juegue su carta de víctima mientras miente directamente". Según los extractos de las memorias, Jamie Lynn Spears dice que hacia el final de la primera temporada, se rumoreó sobre que Alexa Nikolas le acusaba de ser "mala".

Sin embargo, la actriz subió otra imagen a Instagram en la que se mostraba dolida con lo sucedido. "Esto es lo que la mentira y el acoso continúan haciéndoles a los demás. He estado llorando aquí mientras cuidaba de mi hija. Quería publicar esto para mostrarles a los demás que sé cómo funciona. Un minuto eres capaz de reírte y luego al momento estás llorando sin parar. Especialmente a medida que te siguen provocando más palabras hirientes reveladas sobre ti por parte de la persona que te hirió profundamente cuando eras niño", ha comentando junto a una fotografía visiblemente triste.

"Quieres ser duro. Quieres ser suave. Quieres seguir adelante. Quieres superarlo. Pero luego te recuerdan rápidamente una vez más que eres humano y que tienes sentimientos. La curación nunca es lineal", siguió escribiendo la actriz. "Leer más mentiras crueles esta noche me derrumbó. No es justo", concluyó a la espera de que el 18 de enero se publiquen las memorias 'Things I Should Have Said'.

