En abril, series mil: no te pierdas ningún estreno televisivo

CALENDARIO DE ESTRENOS

Este mes que acaba de comenzar llega con muchos estrenos y esperados regresos. 'Prison Break' estrenará temporada tras la emisión de su última temporada en 2009; Netflix estrenará la segunda temporada de 'The Get Down' y la primera serie de producción española, 'Las chicas del cable'. Y también llegan la tercera entrega de 'Fargo' y la última de 'The Leftovers'.