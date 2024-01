El running como objetivo para año nuevo: Una práctica deportiva que tiene numerosos beneficios para la salud

Comienza el 2024 y este viene acompañado de posibles propósitos para hacer frente a este nuevo periodo de una mejor forma. Es probable que, para muchos, uno de los objetivos sea iniciarse en el mundo del running, una práctica deportiva en tendencia que tiene numerosos beneficios para la salud física y mental. En este artículo te planteamos cuáles son las ventajas de integrar este hábito en tu día a día por si aún no estás del todo convencido de empezar este nuevo año con este hobby.

Beneficios del running para la esperanza de vida y salud cardiovascular

Incríble, pero cierto:10 minutos diarios de carrera a baja intensidad son suficientes para prolongar la vida varios años. Así lo constata un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology. En esta investigación se examinaron los historiales médicos de 55.137 corredores de diferentes edades durante un período de quince años.

Durante el seguimiento, se registraron un total de 3.413 muertes, 1.217 de las cuales fueron por problemas cardiológicos. En comparación con los no corredores, este dato supone que tienen entre un 30% y 45% menos riesgo de mortalidad por causas relacionadas con la salud cardiovascular.

De hecho, el estudio constata que los corredores tienen una esperanza de vida de 3 años más de mediana, en comparativa con las personas que no tienen el hábito de correr. Más concretamente, las personas estudiadas durante la muestra, tenían un riesgo de mortalidad un 29% menor en todas las causas y un 50% menor en enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellos que no solían correr.

Beneficios en calidad de vida y salud mental

El cardiólogo afiliado Dr. Aaron Baggish, director del Programa de Rendimiento Cardiovascular del Hospital General de Massachusetts, es corredor habitual y explicó a la revista Harvard que correr hace sentir mejor a la persona: "No hay duda de que cuanto más en forma esté y más ejercicio haga, más tiempo vivirá y mejor será su calidad de vida". Añade que esta práctica deportiva mejora el estado de ánimo.

De hecho, múltiples estudios han demostrado que correr tiene un impacto positivo para la salud mental. Según explican desde el portal de Sanitas, correr tiene numerosos efectos positivos para la salud mental:

Ayuda a ser más feliz por la generación de endorfinas que regulan el sistema de acción-recompensa. En consecuencia, reduce la irritabilidad y el sentimiento de frustración.

, ya que ayuda a generar serotonina. Mejora la calidad de sueño por el hecho de ser una actividad que implica una gran descarga de energía.

por el hecho de ser una actividad que implica una gran descarga de energía. Favorece a la capacidad de concentración.

Aumenta la motivación y mejora la autoestima por la posibilidad de los resultados y alcanzar objetivos marcados.

Ventajas del running en otros aspectos de la salud

Por último, desde Sanitas explican que otra recompensa de correr es tener un sistema inmune más eficaz, lo que implica un menor riesgo de sufrir infecciones. Además, afirman, permite reducir y controlar factores de riesgo como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes tipo 2 o la obesidad.