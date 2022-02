Extraescolares: Qué deporte es mejor para cada edad

La idea de que el deporte es una actividad opcional para los niños choca de lleno con las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Buena parte de la población considera que un par de horas de ejercicio a la semana bastan para que los pequeños se mantengan saludables, pero esa creencia está muy muy lejos de la realidad.

¿Cuánto ejercicio tiene que hacer un niño 3 o 4 años?

La OMS establece un mínimo de 60 minutos al día de acticidades moderadas e intensas y otros 180 minutos de diferentes intensidades para los niños de 3 y 4 años. Esto significa que, en esa franja de edad, deberían mantenerse activos durante al menos 4 horas cada día. (Nota aclaratoria para padres despistados: Sentarse a ver dibujos es todo lo contrario a mantenerse activos).

Deporte en mayores de 5 años

En niños mayores de 5 años, hablaríamos de la necesidad de una hora al día de ejercicio aeróbico preferentemente, con un complemento de tres horas semanales más de ejercicios de fuerza. Esta última recomendación no implica que los pequeños tengan que ponerse a levantar pesas como lo haría un adulto, pero es necesario perder el miedo a un tipo de actividad que puede mejorar notablemente su calidad de vida futura.

Este entrenamiento de fuerza complementario debería iniciarse cuanto antes, pero siempre de forma planificada y adecuada para su edad. Este artículo de la Sociedad Argentina de Pediatría señala notables beneficios de este tipo de actividad para los chicos: un aumento de la densidad mineral ósea (huesos más fuertes), la reducción del riesgo a lesionarse, una mejora evidente del rendimiento académico y una mejora en habilidades tan prácticas en su día a día como correr y saltar.

¿Qué tipo de deporte necesitan los niños?

El deporte infantil necesita cumplir, como mínimo, las siguientes premisas:

1. El juego debe ser la base fundamental

Los deportes tienen que tener un carácter lúdico para que el niño se divierta y se adhiera, ya que una actividad que resulte aburrida conduce en numerosas ocasiones al abandono.

Dejar del deporte por falta de interés supone un alto riesgo de sedentarismo en el futuro. Que un gran porcentaje de la población adulta encuentre poco atractivo el ejercicio físico es la mejor muestra de ello.

2. Las prisas perjudican su evolución deportiva

El progreso de un niño a nivel deportivo debe ir de lo general a lo específico. Con el paso de los años se irán incorporando conceptos más complejos, pero para ello los iniciales tienen que estar asentados.

Vayamos a ejemplos concretos: es necesario adquirir habilidades motrices básicas (correr, saltar, trepar, deslizarse, girar, retroceder, lanzar, recepcionar, etc.) antes de introducir otras más complejas. Apuntar a un niño de 4 o 5 años a fútbol o baloncesto, con partidos entre equipos, no es lo más adecuado para su desarrollo. Es necesario dominar las habilidades motrices básicas en un contexto competitivo y en el que tienen que ser conscientes del espacio y el tiempo: algo inviable para su edad. La actividad competitiva no debería empezar hasta los 7 años y siempre de forma lúdica.

3. Varios deportes de varios tipos

Cuanta más variedad de deportes realice en la infancia, mayor riqueza motriz va a tener en el futuro. Esto se traduce en un mayor control y dominio de su cuerpo, lo cual también le va a ayudar en el deporte que finalmente elija practicar.

¿Pueden los niños especializase en un deporte desde el inicio?

A partir de los 7 años, con las habilidades básicas asentadas, se pueden introducir movimientos para dominar el propio cuerpo y/o el manejo de objetos. Sin embargo, este dominio sirve simplemente para controlar la base de esos movimientos. Es a los 10 años cuando se pueden empezar a entrenar técnicas y habilidades más específicas de cada deporte, pudiendo conseguir la especialización entre los 14 y 17 años.

¿Cuál es el mejor deporte para los niños desde 4 años?

Teniendo en cuenta todo lo comentado, una buena opción para las etapas iniciales son las actividades multideporte. Estas consisten en una combinación de diferentes modalidades como atletismo, hockey, fútbol, baloncesto, natación, tenis, etc.

Otra opción válida es que el niño pruebe diferentes deportes por separado hasta los 10 años. Con ello, vamos a conseguir asentar sus habilidades motrices básicas. Trabajarán los diferentes tipos de coordinación: óculo-manual (baloncesto, balonmano, tenis, voleibol…), óculo-pédica (fútbol), coordinación gruesa (running), coordinación intermuscular (que se contraigan unos músculos u otros en función del deporte), etc.

Además, esto les da la oportunidad de probar tanto deportes de equipo como individuales. Ellos mismos serán quienes decidan qué actividad les gusta y atrae más, además de cuál se les da mejor.

Entre los 4 y los 6 años debe predominar el juego: el niño aprenderá a desenvolverse espacial y temporalmente para que, al cumplir 7 años, empiece a manejar su cuerpo y objetos de manera adecuada en ese espacio y tiempo, buscando mayor complejidad e introduciendo además pequeños componentes competitivos.

Si practica varios deportes, llegará a los 10 años con una riqueza motriz muy elevada y con una idea clara de qué deporte quiere practicar en ese momento.

Apuntar al niño a futbol a los 4 años es un error

Es una práctica muy común, pero resulta perjudicial para el desarrollo deportivo del niño. Si sólo ha practicado fútbol, cuando cumpla 10 años habrá mucho bagaje motriz del que no dispondrá, y que sin embargo le hubieran concedido otros deportes, como balonmano, tenis, natación... Para entonces, será tarde, y el pequeño habrá perdido los años específicos de aprendizaje para ese tipo de asimilación. Si a los 10 años (o más tarde) quiere realizar otro deporte, le va a costar mucho más adquirir el nivel del grupo y disfrutar del deporte.

