Eva Gonzalez regresa a la pasarela entre lágrimas: "Volver a casa"

La modelo y presentadora sevillana Eva González ha vuelto a su tierra natal para dar el pistoletazo de salida a la XXVII edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca, el primero que se celebra tras la pandemia. Lo ha hecho desfilando con un diseño de Victorio & Lucchino y al borde de las lágrimas.

Esta edición del SIMOF está siendo una de las más emotivas de los últimos tiempos, debido a lo mucho que ha sufrido el sector de la moda flamenca desde que inició la pandemia. Por eso, esta XXVII edición se está celebrando por todo lo alto. La madrina de esta edición ha sido ni más ni menos que Victoria Federica, que junto a Eva González, fueron las encargadas de inaugurar el primer día de desfiles del SIMOF, por donde pasarán los mejores diseñadores de moda flamenca.

Muchas emociones

La presentadora de la 'La Voz' ha protagonizado uno de los momentos más especiales. Luciendo un diseño exclusivo de Victorio & Lucchino, Eva González ha sido la primera en pisar la pasarela, visiblemente emocionada.

Eva González en SIMOF 2022 | Gtres

Finalmente, Eva González no pudo contener las lágrimas, y tras el desfile se fundió en un cálido abrazo con Raquel Revuelta, que presentaba el desfile.

"Volver…A mis lunares y mis volantes, a la pasarela que me vio nacer a abrazar con la mirada a todos los diseñadores junto a los que he crecido, a mis compañeras, al equipo que siempre creyó en mi…" comenzó diciendo Eva González en su cuenta de Instagram.

"Volver a casa y sentir que nunca me he ido. Gracias a todos los que hicieron posible que la inauguración de SIMOF 2022 haya sido un momento tan para el recuerdo que me va a erizar siempre la piel".

Caras conocidas

Acudieron muchos rostros conocidos a la inauguración del SIMOF 2022, entre los que no podía faltar Cayetano Rivera, que no se quiso perder este momento tan memorable para Eva González.

Eva González y Cayetano Rivera SIMOF 2022 | Gtres

También acudió Francisco Rivera, quien coincidió con su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo, y con su hija, Cayetana Rivera.

Por supuesto, Victoria Federica acudió junto a su novio, Jorge Bárcenas.

...

Seguro que te interesa...

Eva González felicita a su marido, Cayetano Rivera, por su cumpleaños con una fotografía nunca vista