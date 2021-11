La inesperada sorpresa que ha recibido Eva Gonzalez por su cumpleaños

La presentadora Eva Gonzalez ha celebrado este domingo su 41 cumpleaños en La finca de San Cayetano, junto a sus amigos más cercanos, que no han dudado en asistir a esta divertida fiesta en la que hubo muchas sorpresas. Eva ha publicado una foto en sus redes sociales, agradeciendo el día que le habían hecho pasar sus amigos: "Gracias por un día inolvidable, amigos. Os quiero". Entre los invitados se encontraba su marido Cayetano Rivera quien no dudó en asistir y con el que acaba de celebrar su sexto aniversario de boda este sábado, sin duda ha sido un fin de semana de celebraciones.

A este evento acudieron entre muchos otros amigos María José Suárez, junto a su pareja Álvaro Muñoz Escassi, Elisabeth Reyes, Rocío Martín Berrocal, hermana de Vicky Martín Berrocal y el famoso diseñador Cristo Bañez. Todos ellos publicaron en sus redes sociales lo bien que se lo estaban pasando bailando, cantando y probando su deliciosa e impresionante tarta.

Su gran amiga la cantante Vanesa Martín, ha querido hacerle un regalo como cada año por su cumpleaños, y es que además de salir en el videoclip de su nuevo single "Y yo latiendo", le ha hecho un bonito homenaje a la modelo. Vanesa ha definido la amistad que tienen de esta manera con una publicación en Instagram: "La amistad es un camino de libertad desprendida en el que encontramos refugio, locura, lealtad y vida. Os amo", dedicado tanto a Eva, como a la cantante Pastora Soler.

No solo aparece la presentadora en el videoclip de Vanesa, sino que también aparece en la portada del single. Un regalo que sin duda a la modelo le ha llegado al corazón y ha querido compartir con todos sus seguidores: "Hay regalos que te llegan al alma y este es uno de los que la vida me ha hecho. Gracias querida Vane… por estar, por sentir, por no soltar, por latir… amistad, qué bonita palabra, y cuánto sentido cobra a vuestro lado".

