El íntimo rincón de Eva González en su casa de Sevilla

La presentadora Eva González tiene el corazón dividido entre Sevilla y Madrid. La sevillana por temas de trabajo se encuentra viajando continuamente entre ambas ciudades sin terminar de decorar por completo ninguno de sus dos hogares.

Los compromisos profesionales de la ex Miss España parece que nunca terminan, su agenda esta completamente llena, y en estos casos lo que sin duda más se valora, son los momentos de soledad y tranquilidad. Así lo cuenta en sus redes sociales mediante una historia en Instagram: "No recuerdo ni el tiempo que hacía que no disfrutaba de una tarde para mí, sin trabajar, haciendo cosas que me gustan. ¡Qué maravilla!".

Rincón de lectura de Eva González | Historias de Instagram de Eva González

Con estas palabras Eva enseña a sus más de 1,3 millones de seguidores de Instagram su rincón favorito de la casa en Sevilla y su manera de ocupar las tardes libres. El íntimo espacio de lectura en el que puede disfrutar de una tarde relajada y sin preocupaciones. En la foto, además se puede observar la bonita decoración de su casa, con un estilo muy sencillo y tradicional.

La presentadora siempre se ha descrito como una persona muy casera y que le gusta pasar tiempo en su casa junto a su marido y con su hijo. Este hogar se ha convertido sin duda en un refugio para la familia.

Eva acaba de celebrar hace apenas unos días su 41 cumpleaños junto a sus mejores amigos en una gran fiesta en La finca de San Cayetano en la que recibió una inesperada sorpresa por parte de su gran amiga la cantante Vanesa Martín; y además su marido y ella acaban de celebrar el sexto aniversario de casados. Está claro que en su apretada agenda es complicado encontrar momentos como este para tomarse una tarde de descanso.

...

Seguro que te interesa...

La inesperada sorpresa que ha recibido Eva González por su cumpleaños