Will Smith y Jada Pinkett: ¿se ha distanciando el matrimonio tras la bofetada de los Oscar?

Han pasado casi dos semanas desde que el Teatro Dolby de Los Ángeles presenciara el desafortunado incidente que tuvo lugar entre Will Smith y Chris Rock, y la polémica no cesa.

Y es que, la que se haya convertido en la edición más comentada de la historia de los Premios Oscar no deja de dar de qué hablar gracias al trío que arrastra un largo historial que explicaría lo sucedido durante aquella madrugada.

Algo que se ha visto reflejado en los comentarios que han plagado estos casi 14 días el universo 2.0 en los que los internautas se posicionaron tanto a favor como en contra de los conocidos intérpretes.

Pero ellos no han sido los únicos que alzaron su voz para comentar lo sucedido. Fue el propio ganador del Oscar a 'Mejor Actor' quien también hizo uso de sus redes para compartir un comunicado donde se disculpaba con el cómico por su comportamiento.

Ese mismo día 29 de marzo, la protagonista indirecta de esta historia, Jada Pinkett, también se pronunciaba por primera vez y rompía su silencio a través de una reveladora frase que compartió en su perfil de Instagram que decía: ''Este es un tiempo para curar y estoy aquí para ello''.

Sin embargo, parece que todo ha cambiado en las últimas horas después de que hayan salido a la luz unas sorprendentes declaraciones que habría dicho la actriz que dejarían entrever un posible distanciamiento entre la pareja.

Y es que, fuentes cercanas al entorno de los intérpretes le habrían revelado a la revista 'US Weekly' que Jada considera que su marido, quien recientemente ha ingresado en un centro de rehabilitación de lujo, ''lo exageró todo''.

''Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él y ella lo saben. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada'', han expresado dichas personas al mencionado medio.

Estos mismos también aseguran que la intérprete nunca habría querido la protección del padre de sus hijos: ''Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas''.

