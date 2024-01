Violeta Mangriñán explica que a su bebé le han visto "un quiste en uno de sus ovarios" a pocos días de nacer

Este segundo embarazo no está siendo nada fácil para Violeta Mangriñán. Además de los problemas de salud a los que ha tenido que hacer frente, la influencer acaba de comunicar en sus redes sociales la última hora sobre su bebé en la recta final de su embarazo. "Hoy toca monitores, a ver qué tal está Gia", compartía hace apenas unas horas. Pero no ha salido como esperaba.

Será el último día de este mes de enero cuando la creadora de contenido salga de cuentas. Sin embargo, en esta última visita al médico ha recibido una mala noticia que le ha hecho estar "triste y sensible", como ella misma ha expresado.

Violeta Mangriñán da la última hora sobre la salud de su bebé | Instagram

Después de salir de monitores, con los ojos llorosos y visiblemente afectada, Violeta ha comunicado que le han visto un quiste en el ovario a la pequeña Gia: "No es nada grave, es algo bastante común y bastante frecuente de hecho en bebés niñas, pero a mí me han dicho eso y yo ya enseguida pensándome cualquier cosa fea. Y me he puesto bastante triste".

Estos quistes ováricos son las anomalías intraabdominales más frecuentes en los fetos del sexo femenino. Y, en la mayoría de ocasiones, son diagnosticados entre el segundo y tercer trimestre tras una revisión rutinaria. "No es nada grave evidentemente, y de hecho creo que es propiciado por las hormonas de la madre, o sea por mi culpa, pero que no tiene gravedad y es algo bastante habitual", ha explicado la influencer.

Violeta Mangriñán en un evento | Gtres

Pero este diagnóstico ha sido un jarro de agua fría, que se ha sumado al cansancio acumulado tras varias noches sin poder dormir: "Estoy más sensible de lo normal". Además, en esta exploración en plena cuenta atrás para dar a luz, los profesionales le han comunicado a Violeta que la pequeña Gia nacerá como estaba previsto: "Me han dicho que no tiene pinta de que se vaya a adelantar, o sea que cumplirá su fecha de 31, tiene pinta, nunca se sabe. Pero me parece bien si es mejor para ella, que esté ahí el tiempo que necesite".