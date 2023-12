Violeta Mangriñán enseña cómo ha comenzado a subirle la leche un mes antes de dar a luz a su segunda hija

Se espera que a finales del próximo mes de enero, Violeta Mangriñán salga de cuentas. Con el nacimiento de Gia, la influencer ampliará la familia junto a Fabio Colloricchio, con quien ya tiene una hija llamada Gala. Pero no está siendo un embarazo muy agradable, porque la televisiva ha tenido que hacer frente a numerosos problemas de salud en los últimos meses.

Sin embargo, con total naturalidad, ha ido compartiendo cada pequeño detalle de esta nueva experiencia en la maternidad. Y la última información que ha publicado ha sido sobre la lactancia, una experiencia muy traumática para ella.

"Como fabricante de leche soy un 10, sí lo digo, como amamantadora un 0. ¿Un chupito gente?", ha compartido junto a una foto en la que se puede ver cómo ya le sale leche un mes antes de dar a luz. La realidad es que esto es muy común, pues la leche materna se empieza a producir antes del nacimiento del bebé, concretamente desde la semana 14 es posible que las mamas comiencen la producción. Aunque esto no pasa en todos los casos, sí que es mucho más común que comience a salir leche en las últimas semanas de gestación, como es el caso de Violeta.

Violeta Mangriñán da más detalles sobre su experiencia en la maternidad | Instagram

Pero cabe destacar que esto no podría ser agradable para la creadora de contenido, que ya ha hablado en más de una ocasión del trauma que tiene a la lactancia a raíz del nacimiento de su primera hija.

Al poco tiempo de nacer Gala, la influencer recibió varios comentarios preguntándole por su experiencia con la lactancia; comentarios a los que ella respondió: "No, no le estoy dando el pecho. No quiero hablar del tema ni estoy preparada para hacerlo porque me ha costado muchas lágrimas".

Después de sincerarse y tras anunciar este segundo embarazo que está en la recta final, los seguidores de Violeta le preguntaron si tenía intención de volver a intentar dar el pecho. Y, aunque la creadora de contenido subrayó que "nunca digas nunca", dejó claro que no entraba en sus planes: "No tengo pensado darle el pecho, pero nunca se sabe. Puede que cambie de opinión, pero lo dudo bastante. Después de la experiencia que tuve con Gala no me han quedado ganas de repetir".