Verónica Hidalgo da a luz a su hija Leandra a los 42 años: el largo y duro proceso que ha vivido para ser madre

Empieza bien el año para Verónica Hidalgo. Quien fuera Miss España 2005 dio a luz a Leandra (Lea) el pasado 12 de enero, pero no ha sido hasta ahora que lo ha anunciado públicamente en redes sociales. La modelo, de 42 años, ha explicado que la pequeña nació cuando pasaban dos minutos de las 21:30 h y pesó un poco más de 3 kg y medio. "¡Ahora sí que puedo decir que he conocido al gran amor de mi vida!", ha escrito emocionada.

Cuenta que fue un día largo y que su marido, Juan Andrés González, "no nos dejó solas en ningún momento". En la foto que acompaña la publicación se ve a ella con la bebé en brazos, junto a Juan Andrés y al doctor Rafael Collazos, a quien agradece "su gran profesionalidad y cariño", y el estar "al pie del cañón".

El post acumula ya más de 500 comentarios de amigos, compañeros y seguidores, pero el más especial de todos es, sin duda, el del padre de la criatura: "Si cogemos el mejor momento de mi vida y lo multiplicamos por un millón, no llega, ni por asomo, al momentazo que me regalaron ayer Verónica Hidalgo y mi hija Leandra. No tengo nada que pueda compensar este regalo que me has dado. Os voy a querer toda mi vida".

Un largo y complicado camino para llegar hasta aquí

Si hacemos un vistazo rápido a su perfil de Instagram, vemos que Verónica ha querido compartir muchos de los momentos más especiales de este embarazo y cómo ha ido evolucionando.

Pero para llegar hasta aquí, ella y su pareja han tenido que recorrer un camino largo y complicado. Verónica no se quedaba embarazada y empezó a asistir a clínicas para someterse a diferentes tratamientos. En la primera clínica, fueron seis intentos fallidos y ya a partir de allí continuó un proceso duro, agotador y con mucho desgaste físico, mental y económico, además de todo el tiempo invertido.

En una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, la modelo explicó que "primero vas con ilusión", pero después de tantos resultados negativos, uno tras otro, esto acaba afectando y pensando en tirar la toalla. Durante un año se sometió a varias estimulaciones ováricas, cada una de ellas costaba 5.000 euros, más 500 euros por cada jeringuilla, contó al periódico 20 minutos. Unos tratamientos que tampoco funcionaron.

Además del tiempo, el dinero y el estado físico y mental, el proceso repercute negativamente en su relación sentimental. En el programa de Sonsoles Ónega, Verónica confesó que se replanteó dejar a Juan Andrés; sin embargo, no lo hizo y él ha sido "el mayor apoyo que he tenido", contaba aquel día con lágrimas en los ojos. "Si no fuera por él, no estaría embarazada. He pensado en tirar la toalla varias veces y él siempre me ha apoyado, me ha animado, siempre buscaba el lado positivo, vamos a mirar otra opción, por aquí, por allá... Entonces, sí que es verdad que gracias a él estamos ahora viviendo un sueño".

Finalmente, fueron a una clínica donde, por fin, dieron con el diagnóstico acertado: tenía las trompas de Falopio obstruidas y se las tuvieron que quitar. Tras ello y una fecundación in vitro, se queda embarazada después de tres años intentando ser madre.