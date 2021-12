Tristan Thompson es papá de nuevo y no con Khloé Kardashian

La relación de Tristan Thompson y Khloé Kardashian fue muy polémica y comentada debido a los numerosos escándalos de infidelidad que protagonizó el jugador de baloncesto, con quien Khloé Kardashian tuvo su primera hija. Ahora, el deportista acaba de ser papá por tercera vez, aunque no está siendo un momento del todo feliz: Tristan se enfrenta a una demanda de manutención, después de confesar que el bebé había sido concebido cuando todavía mantenía una relación con Khloé.

El periódico Daily Mail daba la exclusiva hace tan solo unos días de que Tristan estaba esperando un tercer hijo. Esta noticia prácticamente confirmaba que el deportista le fue infiel a Khloé mientras todavía estaban saliendo. La chica se llama Maralee Nichols, y ya ha demandado al jugador de los Sacramento Kings por la manutención de su bebé. Sin embargo, cuando la noticia saltó a la luz, todavía no había nacido el bebé.

El informe judicial de la demanda por manutención incluye una declaración de Thompson en la que reconoce haber tenido relaciones sexuales con Nichols varias veces en un hotel después de coincidir de fiesta. Sin embargo, Thompson afirma que esa noche fue la única vez que tuvo relaciones íntimas con Nichols, pero los abogados de esta afirman que su aventura no fue tan solo de una noche, sino que comenzó al menos a finales de 2020.

El bebé ya ha nacido

Una vez más ha sido el Daily mail el que anunciaba que el tercer hijo de Tristan Thompson ya había nacido este pasado jueves. Sin embargo, los rumores que más revuelo están causando los publicaba la revista norteamericana TMZ, todo un referente en cotilleos del país. Según un documento legal obtenido en exclusiva por dicho medio, Tristan intenta sobornarla e incluso la acusa de quedarse embarazada para conseguir dinero:

"Sabes cómo me siento y mis sentimientos no han cambiado en absoluto. No me involucraré para nada. Por cierto, si piensas que este bebé te va a hacer ganar dinero, estás completamente equivocada. Ya sabes que me retiraré después de esta temporada. Así que en términos de apoyo será la cantidad mensual estipulada para cualquier persona desempleada. Es Texas, así que serán solo un par de cientos de dólares. Así que mejor coge los 75.000 que te estoy ofreciendo porque no conseguirás nada mínimamente cerca de eso teniendo un hijo con una persona que está desempleada. Todo lo que tendrás será un bebé con un padre que tiene cero relación su su bebé y unos pocos cientos de dólares como manutención al mes".

