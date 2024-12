Terelu Campos habla por primera vez tras ser abuela y explica por qué no ha coincidido con Mar Flores en el hospital

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su primer hijo este 6 de diciembre en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

La pareja había ingresado en el centro médico el día anterior para dar a luz en un parto programado y el nacimiento del pequeño ha llenado de felicidad a toda la familia Campos y Costanzia.

Durante la jornada de ayer, sus abuelos, tanto paternos como maternos, acudieron a visitar al bebé, y pudimos conocer las primeras impresiones de Mar Flores y las reacciones de Alejandro Rubio y Carlo Costanzia padre.

Mar Flores confirma que su nieto Carlo ya ha nacido | Europa Press

Del mismo modo, Terelu Campos no ha dudado en confesar cómo ha vivido el nacimiento y cómo se encuentra su hija.

"Es una campeona, estoy orgullosísima de ella y de Carlo también, porque han sido un tándem magnífico, han sido un equipo", explicó la colaboradora de televisión a las cámaras de Europa Press dejando claro que han "demostrado el inmenso amor que se tienen".

En cuanto al nombre que han elegido para el bebé, Carlo, la hija de María Teresa Campos comentó que "era evidente", ya que era la tradición de la familia Costanzia con los primogénitos.

Terelu Campos | Europa Press

Eso sí, sin querer desvelar ningún detalle del parto, porque le pertenece a su hija contarlo, Terelu sí que desveló que su hija se encontraba bien.

"Ya hablará ella, hay cosas que es que les pertenecen solo a ellos, no a mí. Que yo sea una abuela y que sea una abuela que trabaja en los medios, no me da derecho a invadir su intimidad en absoluto. Yo respeto muchísimo lo que ellos decidan, porque son los padres, como a mí me han tenido que respetar las decisiones que yo he tomado como madre", explicó Terelu.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio | Gtres

Además, aclaró cómo han sido los turnos de visita de los abuelos y por qué no la hemos visto con Mar Flores o con Alejandro Rubio: "Cada uno entra por una puerta, o sea, a mí pillarme no es fácil, porque claro, yo desgraciadamente he tenido que estar muchas veces en este hospital, con lo cual me lo conozco. Puedo ir con los ojos cerrados y sé dónde estoy".

"Nosotros hemos respetado lo que ellos han queridoy vamos escalonadamente porque es lo necesario para ellos. Es decir, a ellos les viene bien que haya alguien por la mañana más temprano, que a mediodía pues vaya yo, que a lo mejor hago más la intendencia de la comida, una cosa totalmente natural", confesó.