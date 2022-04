Tania Llasera responde a Adriana Abenia por su comentario sobre una modelo con sobrepeso: "apología de la obesidad"

A lo largo de los años la publicidad ha servido para vender imágenes perfectas e idílicas independientemente del producto, pero cuando se refiere al tema de la moda es entrar en terreno pantanoso. Si bien es cierto, los cánones de belleza han ido cambiando y evolucionando a la vez que lo hacía la sociedad teniendo que pasar por extremos que han recibido muchas críticas, no solo por la delgadez casi enfermiza, sino ahora también por intentar dejar hueco a la gran diversidad de cuerpos. Esa diversidad ha sido lo que ha generado un gran revuelo en redes sociales por la pregunta que ha hecho Adriana Abenia que ha recibido múltiples respuestas, pero también acusaciones de ser "gordofóbica".

Con motivo de una campaña de bañadores de Roxy, la presentadora ha querido abrir un debate con sus más de 300 mil seguidores para saber qué opinaban sobre esa editorial de moda. Como no es de extrañar, han sido muchos los que han querido dejar ver su punto de vista con mejores o peores palabras, aplaudiendo las palabras de Adriana o tachándolas y tomando una postura completamente opuesta.

Reflexión de Adriana frente a la campaña de publiciada | Instagram de Adriana Abenia

"Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita, tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", ha comenzado diciendo sobre la foto en cuestión en la que se pueden ver a cuatro mujeres con diferentes alturas y pesos. Hay que tener en cuenta que la salud y la estética son dos campos completamente diferentes y que lo primordial es encontrar el equilibrio y estar a gusto con nosotros mismos sin llegar a los extremos. Esto es lo que aparentemente quería transmitir Adriana en su perfil de Instagram por lo que han llegado a recibir numerosas críticas por su mención a la apología de la obesidad.

"Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión", ha continuado diciendo en referencia a la enfermedad que muchas personas padecen. Esta alusión a la obesidad ha hecho que algunos cuestionen su opinión al llamar obesa a la chica que posa en la instantánea, generando la duda de a partir de qué peso se considera una persona con sobrepeso y cuando se pasa a ser calificado como obesidad.

Una de las seguidoras de Adriana critica su postura | Instagram de Adriana Abenia

En su reflexión ha querido dejar clara su postura, no como crítica sino a modo de aportar su opinión que no ha sido tan bien acogida como se esperaba. "Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívoco", terminaba escribiendo separando la patología, de la belleza o la moda. El debate sobre la belleza y el ejemplo estético es una constante que siempre acaba en disconformidad, entre aquellos que apoyan la diversidad o los que prefieren mantener los estándares establecidos, es por eso que muchos han criticado las palabras de Adriana Abenia y entre ellas su compañera de profesión y amiga, Tania Llasera.

Tania Llasera | Gtres

La de Bilbao es conocida por su defensa de los cuerpos femeninos sin importar sus medidas. Es por eso que ha salido a la defensa de aquellas que calificaban de correcta la incorporación de la modelo en la campaña publicitaria. "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad, y ahora… ¿resulta que es ‘apología de la obesidad’?", respondía Tania frente a la de Zaragoza.

Tania Llasera responde a Adriana Abenia | Instagram de Tania Llasera

"Te lo digo con amor: 'demagogia barata' es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver… con el tan manido 'te lo digo por tu bien como escudo'", ha continuado escribiendo la comunicadora en sus historias de Instagram. Unas palabras que se han sumado a las de Adriana, a quien también se ha dirigido directamente.

"Tía hay millones de niñas que miran estos anuncios y por fin se ven representadas, y que con lágrimas en los ojos se sienten validadas. Lo importante, como bien dices, es la salud, pero para empezar… lo primordial es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público", ha concluido Tania Llasera.

El debate entre las comunicadoras | Instagram de Adriana Abenia

Adriana ha querido responder también a su amiga defendiendo su postura y recordando que su intención no era criticar a nadie. "Yo no critico el sobrepeso, y como bien he defendido siempre, las mujeres somos preciosas da igual la talla que tengamos", ha expuesto antes de afirmar que ella misma ha ganado peso en los últimos años, al igual que la propia Tania que también ha salido a manifestarlo.

Todo esto demuestra que, independientemente de la postura que tomemos, a favor o en contra, de aceptar o criticar esta campaña de publicidad o posicionarnos del lado de Tania o del de Adriana, lo importante es proteger la salud, tanto la física como la mental, cuidando la alimentación y acudiendo a profesionales que verifiquen que todo va bien, a partir de ahí lo fundamental es amar nuestros cuerpos sin importar la cifra que marque la báscula.

Seguro que te interesa...

Adriana Abenia sufre tres accidentes en un mismo día